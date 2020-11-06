Единственный нападающий "Динамо" Супряга заболел COVID-19 перед матчем с "Шахтером", – СМИ
Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга перед матчем с "Шахтером" заразился коронавирусом.
Об этом информирует телеграм-канал "Тайны футбола".
К слову Матч с "Динамо" самый важный в сезоне, - лидер "Шахтера"
Также стало известно, что COVID-19 диагностирован гендиректору "Шахтера" Сергею Палкину. Официально информация пока не подтверждена.
Ранее руководство киевского "Динамо" обращалось к "Шахтеру" во вторник, 3 ноября, с просьбой о возможном переносе матча этих команд. Причиной является большое количество инфицированных коронавирусом футболистов киевской команды. В донецком клубе на предложение о переносе ответили отказом.
Кто заболел в "Динамо"
Как известно, в киевском клубе вспышка COVID-19. Коронавирус обнаружили у восьми футболистов:
- Денис Бойко
- Георгий Бущан
- Денис Гармаш
- Миккель Дуелунд
- Александр Караваев
- Виталий Миколенко
- Георгий Цитаишвили
- Николай Шапаренко.
"Динамо" – лидер чемпионата Украины после 8 туров. Киевляне набрали 20 очков и на 4 балла опережают "Шахтер".
Поделиться новостью