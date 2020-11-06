Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга перед матчем с "Шахтером" заразился коронавирусом.

Об этом информирует телеграм-канал "Тайны футбола".

К слову Матч с "Динамо" самый важный в сезоне, - лидер "Шахтера"

Также стало известно, что COVID-19 диагностирован гендиректору "Шахтера" Сергею Палкину. Официально информация пока не подтверждена.

Ранее руководство киевского "Динамо" обращалось к "Шахтеру" во вторник, 3 ноября, с просьбой о возможном переносе матча этих команд. Причиной является большое количество инфицированных коронавирусом футболистов киевской команды. В донецком клубе на предложение о переносе ответили отказом.

Матч "Динамо" – "Шахтер" пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" 8-го ноября. Начало игры в 17:00.

Кто заболел в "Динамо"

Как известно, в киевском клубе вспышка COVID-19. Коронавирус обнаружили у восьми футболистов:

Денис Бойко

Георгий Бущан

Денис Гармаш

Миккель Дуелунд

Александр Караваев

Виталий Миколенко

Георгий Цитаишвили

Николай Шапаренко.

"Динамо" – лидер чемпионата Украины после 8 туров. Киевляне набрали 20 очков и на 4 балла опережают "Шахтер".