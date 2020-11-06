Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.

COVID-19 переболел соведущий "Большого футбола" Вячеслав Шевчук. Подозрения на болезнь подтвердились у Виктора Леоненко. Об этом Денисов рассказал в программе "Денисов Time".

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У нас в редакции сложная ситуация. Мы не можем записывать футболистов. Все участники еврокубков закрылись и заперлись. В принципе, правильно делают. С футболистами записать интервью практически невозможно.

"У нас же на канале, на самом деле, очень сложная ситуация. У нас из-за одного болеют в студии. Подтвердился, к сожалению, через некоторое время, коронавирус у Виктора Леоненко. У него COVID, и в это воскресенье на передачу" Большой Футбол "он прийти не сможет. COVID также у Владимира Крамара, у Игоря Бурбаса ", – сказал Денисов.

Интересно, что результат теста Александр получил по электронной почте за 17 минут до окончания программы, которая выходит в прямом эфире.