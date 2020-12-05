Сборная Украины по биатлону назвала состав на женскую эстафету, а в Днепре-1 произошла вспышка коронавируса. Обзор главных новостей спорта за 4 декабря читайте в дайджесте Спорт 24.

Состав сборной Украины на эстафету

В субботу, 5 декабря, в финском Контиолахти продолжится второй этап Кубка мира по биатлону. На старт классической эстафеты выйдут женские команды. Об этом сообщает 24 канал.

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Наставник сборной Украины Юрай Санитра определился со своим первым составом на эстафету. Санитра в сезоне-2020/2021 тренирует не только мужскую, но и женскую команду Украины.

Состав сборной Украины

Дарья Блашко

Валентина Семеренко

Вита Семеренко

Елена Пидгрушная.

В состав сборной Украины не попала Юлия Джима. Юрай Санитра сообщил, что Джима не будет стартовать, ведь она хочет отдохнуть и лучше подготовиться к третьему этапу Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

К вниманию. Женская эстафета состоится в субботу, 5 декабря. Начало гонки в 16: 15.



Календарь биатлонного сезона-2020/2021 / Инфографика 24 канала

Кто покажет ЧМ-2022

Отбор на чемпионат мира-2022 стартует уже в марте 2021 года. Квалификационные матчи европейской зоны и сам "Мундиаль" будет транслировать "Медиа группа Украина".

Об этом заявил директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

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В "Медиа группа Украина" входят каналы "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина". Денисов заявил, что отборочный цикл будет показывать канал "Украина" и каналы "Футбол 1/2/3".

Уже 7-го декабря состоится жеребьевка квалификации ЧМ-2022. Ее покажет "UA: Первый".

Важно. Жеребьевка европейской квалификации ЧМ-2022 состоится 7 декабря 2020 года в швейцарском Цюрихе. Матчи состоятся с марта по ноябрь 2021 года. Стыковые матчи запланированы на март 2022 года. Чемпионат мира-2022 примет Катар. Матчи состоятся в ноябре и декабре.



Жеребьевка отбора ЧМ-2022 / инфографика 24 канала

Джошуа намекнул на бой с Усиком

Британский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа 12 декабря проведет бой против болгарина Кубрата Пулева. В случае победы в следующем бою Джошуа встретится с Тайсоном Фьюри или Александром Усиком.

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Выбирая между Фьюри и Усиком, Джошуа сказал, что стремится встретиться с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Я смотрю на карьерные пути Фьюри и Усика. Тайсон – отличный талант, но я не знаю, что он будет делать. Будет ли он сражаться с Уайлдером или нет, будет ли он сражаться с Кабаилом или нет. Фьюри анонсировал, что проведет бой со мной, сделка была согласована, но мы не бьемся,

- сказал Джошуа.

В то же время Джошуа считает, что Усик более надежный вариант, ведь отвечает за свои слова.

"И у меня есть Усик, который кажется прямым парнем. Он сказал, что подерется с Чисорой, и провел бой. Он говорил, что подерется с Уизерспуном, и подрался с ним. Я выбираю серьезных людей", – добавил британец.

Он отметил, что встретится с Фьюри, если британец продемонстрирует серьезное отношение. Вместе с тем, Джошуа стремится быть протестированным обоими боксерами.

Я не знаю, что произойдет в 2021 году. Но если бы я ставил деньги, то сделал бы ставку на бой с Усиком. Matchroom может прямо устроить этот поединок, а его послужной список показывает, что когда он кого-то вспоминает, то дерется с этим соперником,

– заключил Джошуа.

Кстати. Александр Усик – обязательный претендент на титул WBO, которым владеет Джошуа. Если британец после встречи с Пулевым откажется встретиться с Усиком, то пояс WBO может стать вакантным. Потенциальными соперниками Усика называют Джо Джойса и Джозефа Паркера.

Вспышка COVID-19 В Днепре-1

В лагере команды украинской Премьер-лиги (УПЛ) Днепра-1 произошла вспышка коронавируса. Положительные тесты на COVID-19 сдали около 20 членов клуба.

Зараженные есть среди футболистов и представителей тренерского штаба. В Днепре-1 подтвердили, что очередное тестирование на коронавирус дало ряд положительных результатов.

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Получившие их игроки и члены персонала сразу были отправлены на изоляцию. Днепр-1 не называет имена больных.

Уже 6-го декабря Днепр-1 должен сыграть матч 12-го тура УПЛ против Зари. Кто из футболистов готовится к поединку – не известно. Сообщается, что УПЛ отказала Днепровскому клубу в переносе матча.

В то же время в Днепре-1 заявили, что все, кто сдали повторные отрицательные тесты, продолжили тренировочный процесс и подготовку к матчу против Зари.

Достойное внимания. В ноябре коронавирус перенесли главный тренер Игорь Йовичевич, футболисты Сергей Кравченко и Владимир Адамюк.

Днепр-1 после 11 матчей набрал всего 8 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Отметим, что 2-го декабря Днепр-1 сыграл матч 1/8 финала Кубка Украины против ВПК-Агро и одержал победу.