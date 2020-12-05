Склад збірної України на жіночу естафету, хто покаже ЧС-2022: головні новини спорту за 4 грудня
Збірна України з біатлону назвала склад на жіночу естафету, а в Дніпрі-1 стався спалах коронавірусу. Огляд головних новин спорту за 4 грудня – читайте у дайджесті Спорт 24.
Склад збірної України на естафету
У суботу, 5 грудня, у фінському Контіолахті продовжиться другий етап Кубка світу з біатлону. На старт класичної естафети вийдуть жіночі команди. Про це повідомляє 24 канал.
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Наставник збірної України Юрай Санітра визначився зі своїм першим складом на естафету. Санітра у сезоні-2020/2021 тренує не тільки чоловічу, але й жіночу команду України.
Склад збірної України
- Дар'я Блашко
- Валентина Семеренко
- Віта Семеренко
- Олена Підгрушна.
До складу збірної України не потрапила Юлія Джима. Юрай Санітра повідомив, що Джима не стартуватиме, адже вона хоче відпочити та краще підготуватися до третього етапу Кубка світу у Хохфільцені (Австрія).
Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 каналу
Хто покаже ЧС-2022
Відбір на чемпіонат світу-2022 стартує вже у березні 2021 року. Кваліфікаційні матчі європейської зони та сам "Мундіаль" буде транслювати "Медіа група Україна".
Про це заявив директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов.
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У "Медіа група Україна" входять канали "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна". Денисов заявив, що відбірковий цикл буде показувати канал "Україна" і канали "Футбол 1/2/3".
Уже 7-го грудня відбудеться жеребкування кваліфікації ЧС-2022. Її покаже "UA: Перший".
Жеребкування відбору ЧС-2022 / Інфографіка 24 каналу
Джошуа натякнув на бій з Усиком
Британський чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа 12 грудня проведе бій проти болгарина Кубрата Пулєва. У випадку перемоги у наступному бою Джошуа зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі або Олександром Усиком.
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Вибираючи між Ф'юрі та Усиком, Джошуа сказав, що прагне зустрітися з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.
Я дивлюся на кар'єрні шляхи Ф'юрі й Усика. Тайсон – відмінний талант, але я не знаю, що він буде робити. Чи буде він битися з Уайлдером чи ні, чи буде він битися з Кабаєлом чи ні. Ф'юрі анонсував, що проведе бій зі мною, угода була погоджена, але ми не б'ємося,
– сказав Джошуа.
Водночас Джошуа вважає, що Усик більш надійний варіант, адже відповідає за свої слова.
"І у мене є Усик, який здається прямим хлопцем. Він сказав, що поб'ється з Чісорою, і провів бій. Він говорив, що поб'ється з Візерспуном, і побився з ним. Я вибираю серйозних людей", – додав британець.
Він зазначив, що зустрінеться з Ф'юрі, якщо британець продемонструє серйозне ставлення. Разом з тим, Джошуа прагне бути протестованим обома боксерами.
Я не знаю, що станеться у 2021 році. Але якби я ставив гроші, то зробив би ставку на бій з Усиком. Matchroom може прямо влаштувати цей поєдинок, а його послужний список показує, що коли він когось згадує, то б'ється з цим суперником,
– резюмував Джошуа.
Спалах COVID-19 у Дніпрі-1
У таборі команди української Прем'єр-ліги (УПЛ) Дніпра-1 стався спалах коронавірусу. Позитивні тести на COVID-19 здали близько 20 членів клубу.
Заражені є серед футболістів та представників тренерського штабу. У Дніпрі-1 підтвердили, що чергове тестування на коронавірус дало низку позитивних результатів.
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Гравці та члени персоналу, що їх отримали, одразу були відправлені на ізоляцію. Дніпро-1 не називає імена хворих.
Уже 6-го грудня Дніпро-1 має зіграти матч 12-го туру УПЛ проти Зорі. Хто з футболістів готується до поєдинку – не відомо. Повідомляється, що УПЛ відмовила дніпровського клубу в перенесенні матчу.
Водночас у Дніпрі-1 заявили, що всі, хто здали повторні негативні тести, продовжили тренувальний процес та підготовку до матчу проти Зорі.
Дніпро-1 після 11 матчів набрав всього 8 очок та посідає 12-е місце в турнірній таблиці. Зазначимо, що 2-го грудня Дніпро-1 зіграв матч 1/8 фіналу Кубка України проти ВПК-Агро та здобув перемогу.
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