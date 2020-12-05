Збірна України з біатлону назвала склад на жіночу естафету, а в Дніпрі-1 стався спалах коронавірусу. Огляд головних новин спорту за 4 грудня – читайте у дайджесті Спорт 24.

Склад збірної України на естафету

У суботу, 5 грудня, у фінському Контіолахті продовжиться другий етап Кубка світу з біатлону. На старт класичної естафети вийдуть жіночі команди. Про це повідомляє 24 канал.

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Наставник збірної України Юрай Санітра визначився зі своїм першим складом на естафету. Санітра у сезоні-2020/2021 тренує не тільки чоловічу, але й жіночу команду України.

Склад збірної України

Дар'я Блашко

Валентина Семеренко

Віта Семеренко

Олена Підгрушна.

До складу збірної України не потрапила Юлія Джима. Юрай Санітра повідомив, що Джима не стартуватиме, адже вона хоче відпочити та краще підготуватися до третього етапу Кубка світу у Хохфільцені (Австрія).

До уваги. Жіноча естафета відбудеться у суботу, 5 грудня. Початок гонки о 16:15.



Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 каналу

Хто покаже ЧС-2022

Відбір на чемпіонат світу-2022 стартує вже у березні 2021 року. Кваліфікаційні матчі європейської зони та сам "Мундіаль" буде транслювати "Медіа група Україна".

Про це заявив директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов.

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У "Медіа група Україна" входять канали "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна". Денисов заявив, що відбірковий цикл буде показувати канал "Україна" і канали "Футбол 1/2/3".

Уже 7-го грудня відбудеться жеребкування кваліфікації ЧС-2022. Її покаже "UA: Перший".

Важливо. Жеребкування європейської кваліфікації ЧС-2022 відбудеться 7 грудня 2020 року у швейцарському Цюриху. Матчі відбудуться з березня до листопаду 2021 року. Стикові матчі заплановані на березень 2022 року. Чемпіонат світу-2022 прийме Катар. Матчі відбудуться у листопаді та грудні.



Жеребкування відбору ЧС-2022 / Інфографіка 24 каналу

Джошуа натякнув на бій з Усиком

Британський чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа 12 грудня проведе бій проти болгарина Кубрата Пулєва. У випадку перемоги у наступному бою Джошуа зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі або Олександром Усиком.

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Вибираючи між Ф'юрі та Усиком, Джошуа сказав, що прагне зустрітися з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.

Я дивлюся на кар'єрні шляхи Ф'юрі й Усика. Тайсон – відмінний талант, але я не знаю, що він буде робити. Чи буде він битися з Уайлдером чи ні, чи буде він битися з Кабаєлом чи ні. Ф'юрі анонсував, що проведе бій зі мною, угода була погоджена, але ми не б'ємося,

– сказав Джошуа.

Водночас Джошуа вважає, що Усик більш надійний варіант, адже відповідає за свої слова.

"І у мене є Усик, який здається прямим хлопцем. Він сказав, що поб'ється з Чісорою, і провів бій. Він говорив, що поб'ється з Візерспуном, і побився з ним. Я вибираю серйозних людей", – додав британець.

Він зазначив, що зустрінеться з Ф'юрі, якщо британець продемонструє серйозне ставлення. Разом з тим, Джошуа прагне бути протестованим обома боксерами.

Я не знаю, що станеться у 2021 році. Але якби я ставив гроші, то зробив би ставку на бій з Усиком. Matchroom може прямо влаштувати цей поєдинок, а його послужний список показує, що коли він когось згадує, то б'ється з цим суперником,

– резюмував Джошуа.

До речі. Олександр Усик – обов'язковий претендент на титул WBO, яким володіє Джошуа. Якщо британець після зустрічі з Пулєвим відмовиться зустрітися з Усиком, то пояс WBO може стати вакантним. Потенційними суперниками Усика називають Джо Джойса та Джозефа Паркера.

Спалах COVID-19 у Дніпрі-1

У таборі команди української Прем'єр-ліги (УПЛ) Дніпра-1 стався спалах коронавірусу. Позитивні тести на COVID-19 здали близько 20 членів клубу.

Заражені є серед футболістів та представників тренерського штабу. У Дніпрі-1 підтвердили, що чергове тестування на коронавірус дало низку позитивних результатів.

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Гравці та члени персоналу, що їх отримали, одразу були відправлені на ізоляцію. Дніпро-1 не називає імена хворих.

Уже 6-го грудня Дніпро-1 має зіграти матч 12-го туру УПЛ проти Зорі. Хто з футболістів готується до поєдинку – не відомо. Повідомляється, що УПЛ відмовила дніпровського клубу в перенесенні матчу.

Водночас у Дніпрі-1 заявили, що всі, хто здали повторні негативні тести, продовжили тренувальний процес та підготовку до матчу проти Зорі.

Варте уваги. У листопаді коронавірус перенесли головний тренер Ігор Йовічевіч, футболісти Сергій Кравченко і Володимир Адамюк.

Дніпро-1 після 11 матчів набрав всього 8 очок та посідає 12-е місце в турнірній таблиці. Зазначимо, що 2-го грудня Дніпро-1 зіграв матч 1/8 фіналу Кубка України проти ВПК-Агро та здобув перемогу.