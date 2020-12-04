Непобедимые боксеры Тайсон Фьюри и Александр Усик – главные претенденты на бой с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа. Британец Фьюри или украинец Усик станет соперником Джошуа в 2021 году, если тот 12 декабря победит Кубрата Пулева.

Джошуа уже успел подписать контракт на два поединка с Фьюри. Но на пути боя стал 33-летний Усик, который является претендентом на титул WBO, принадлежащий Джошуа.

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Они опасны

Сравнивая Усика и Фьюри, Джошуа отметил, что стили боксеров заметно отличаются. Об этом сообщает fightnews.info.

Является ли Усик более сложным соперником, чем Фьюри? Это хороший вопрос. Они заметно отличаются в плане телосложения и технических возможностей. Но они оба несут большую угрозу,

– сказал Энтони.

Олимпийский чемпион 2012 года считает, что все его соперники выходят в ринг, чтобы разрушить его план. По мнению Энтони, они не стремятся показать свои сильные стороны.

"По моему мнению, и Усик, и Фьюри – это большая угроза. Я не могу сказать, кто лучше, но они однозначно опасны", – резюмировал британец.

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