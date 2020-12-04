Украинский полузащитник Руслан Малиновский оправился от коронавируса. Игрок покинул самоизоляцию, куда был отправлен после положительного теста на COVID-19.

Коронавирус у Руслана Малиновского был обнаружен в расположении сборной Украины в Швейцарии. После вспышки инфекции команду поместили на карантин.

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Малиновский же отправился в Италию, где был вынужден находиться на самоизоляции. Все ради того, чтобы не подвергать свою жену Роксану и дочь Оливию.

Через 14 дней, которые Малиновский пробыл на самоизоляции, он смог вернуться домой. Фотографию Руслана в семейном кругу выложила его жена Роксана в сторис инстаграм.

"Дома" – подписала она праздничную фотографию с Русланом.

Впоследствии она еще выложила короткое видео, на котором Руслан играет с дочкой. "Мы как бы возродились из ада. Новые ощущения, за месяц разлуки мы по новому смотрим на жизнь", – подписала она видео.