В среду, 4 ноября, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

"Динамо" в боевом матче уступило "Барселоне"

Киевское "Динамо" в 3-м туре Лиги чемпионов проиграло в гостях "Барселоне". Встреча в столице Каталонии на легендарном стадионе "Камп Ноу" завершилась со счетом 2:1, пишет 24 канал.

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Каталонцам понадобилось 4 минуты, чтобы открыть счет. Денис Попов впустил Месси в свой штрафной и сам аргентинец четко реализовал пенальти – 1:0.

На 65-й минуте после удара Пике счет стал 2:0. Испанец идеально сбросил головой под дальнюю штангу после заброса Фати.

Цыганков без забитого гола со стадиона не ушел. Вербыч в касание пробил низом, но и этот удар вытащил тер Штеген. Цыганков добил в падении в пустые ворота – 2:1.

Как итог, "Барселона" одержала третью победу в групповом этапе Лиги чемпионов и возглавляет группу G. "Динамо" с 1 баллом идет третий, опережая "Ференцварош" по дополнительным показателям.

Диего Марадона перенес срочную операцию на головном мозге

Бывший лидер сборной Аргентины Диего Марадона перенес срочную операцию на головном мозге. У 60-летнего Марадоны ранее диагностировали субдуральную гематому.

Как Марадона попал в больницу

Марадону отвезли в больницу вблизи Буэнос-Айреса по просьбе его личного врача. Последний решил, что там будет проще оценить общее состояние здоровья экс-футболиста.

Госпитализация состоялась еще 2 ноября: через три дня после того, как Марадона отметил 60-летие.

Близкие к Марадоне люди заверили, что предположение о том, что Диего заразился COVID-19, не соответствуют действительности.

"Жилстрой-2" прошелся катком по сопернику в Лиге чемпионов

Харьковская футбольная команда "Жилстрой-2" победила армянский клуб "Алашкерт" в женской Лиге чемпионов. Матч первого квалификационного раунда женской Лиги чемпионов завершился со счетом 9:0 в пользу украинок.

Соперник харьковчанок во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов определится в пятницу, 6 ноября. "Жилстрой-2" будет противостоять одна из 19 команд-победительниц первого отборочного этапа.

Усик узнал потенциального соперника на титульный бой

Украинский боксер Александр Усик уже в следующем поединке хочет драться за чемпионский титул WBO. Украинец узнал потенциального соперника на титульный бой.

Соперник Усика определится после того, как чемпион WBO Энтони Джошуа примет решение о титуле. Если британец откажется защищать пояс против Усика, то титул станет вакантным. При таких обстоятельствах соперником Усика может стать Дюбуа.

Что известно о Дюбуа? 23-летний британский боксер. На профессиональном ринге Дюбуа провел 15 поединков и все выиграл. 14 боев Даниэль закончил нокаутом.

Еще одним претендентом на бой за титул WBO с Усиком является Джозеф Паркер из Новой Зеландии.