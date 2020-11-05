У середу, 4 листопада, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

"Динамо" у бойовому матчі поступилося "Барселоні"

Київське "Динамо" в 3-му турі Ліги чемпіонів програло в гостях "Барселоні". Зустріч в столиці Каталонії на легендарному стадіоні "Камп Ноу" завершився з рахунком 2:1, пише 24 канал.

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Каталонцям знадобилося 4 хвилини, щоб відкрити рахунок. Денис Попов впустив Мессі у своєму штрафному і сам аргентинець чітко реалізував пенальті – 1:0.

На 65-й хвилині після удару Піке рахунок став 2:0. Іспанець ідеально скинув головою під дальню стійку після закидання Фаті.

Циганков без забитого гола зі стадіону не пішов. Вербыч в дотик пробив низом, але і цей удар витягнув тер Штеген. Циганков добив в падінні у порожні ворота – 2:1.

Як підсумок, "Барселона" здобула третю перемогу у груповому етапі Ліги чемпіонів та очолює групу G. "Динамо" з 1 балом йде третій, опереджаючи "Ференцварош" за додатковими показниками.

Дієго Марадона переніс термінову операцію на головному мозку

Колишній лідер збірної Аргентини Дієго Марадона переніс термінову операцію на головному мозку. У 60-річного Марадони раніше діагностували субдуральну гематому.

Як Марадона потрапив у лікарню

Марадону відвезли у лікарню поблизу Буенос-Айреса на прохання його особистого лікаря. Останній вирішив, що там буде простіше оцінити загальний стан здоров'я ексфутболіста.

Госпіталізація відбулася ще 2-го листопада: через три дні після того, як Марадона відзначив 60-річчя.

Близькі до Марадони люди запевнили, що припущення про те, що Дієго заразився COVID-19, не відповідають дійсності.

"Житлобуд-2" пройшовся катком по супернику у Лізі чемпіонів

Харківська футбольна команда "Житлобуд-2" перемогла вірменський клуб "Алашкерт" у жіночій Лізі чемпіонів. Матч першого кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів завершився з рахунком 9:0 на користь українок.

Суперник харків'янок у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів визначиться в п'ятницю, 6 листопада. "Житлобуд-2" буде протистояти одна з 19 команд-переможниць першого відбіркового етапу.

Усик дізнався потенційного суперника на титульний бій

Український боксер Олександр Усик уже в наступному поєдинку хоче битися за чемпіонський титул WBO. Українець дізнався потенційного суперника на титульний бій.

Суперник Усика визначиться після того, як чемпіон WBO Ентоні Джошуа прийме рішення щодо титулу. Якщо британець відмовиться захищати пояс проти Усика, то титул стане вакантним. За таких обставин суперником Усика може стати Дюбуа.

Що відомо про Дюбуа?

23-річний британський боксер. На професійному ринзі Дюбуа провів 15 поєдинків і всі виграв. 14 бої Даніель закінчив нокаутом.

Ще одним претендентом на бій за титул WBO з Усиком є Джозеф Паркер з Нової Зеландії.