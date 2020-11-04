Украинки прошлись катком по сопернику в Лиге чемпионов, забив 9 голов: видео
Харьковская футбольная команда "Жилстрой-2" победила армянский клуб "Алашкерт" в женской Лиге чемпионов.
Матч первого квалификационного раунда женской Лиги чемпионов завершился со счетом 9:0 в пользу украинок, пишет 24 канал.
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Харьковчанки с начала матча навязали свою игру и уже на 6 минуте Анастасия Филенко открыла счет. До конца первого тайма "Жилстрой-2" еще дважды расписался в воротах армянского клуба – сначала Яна Калинина реализовала пенальти, а затем Малахова довела счет до 3:0.
Сразу после перерыва в воротах "Алашкерта" вновь отличилась Яна Калинина. На 50-й минуте Юлия Титова реализовала пенальти, а на 56-й уже шестой гол харьковчанок в ворота армянского клуба забила Вероника Андрухив.
В конце матча Натия Панцулая оформила хет-трик, забив в ворота "Алашкерта" три гола на 78-й, 81-й и 87 минутах.
Жилстрой-2 – Алашкерта видеообзор матча
- Соперник харьковчанок во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов определится в пятницу, 6 ноября. "Жилстрой-2" будет противостоять одна из 19 команд-победительниц первого отборочного этапа.
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