Харьковская футбольная команда "Жилстрой-2" победила армянский клуб "Алашкерт" в женской Лиге чемпионов.

Матч первого квалификационного раунда женской Лиги чемпионов завершился со счетом 9:0 в пользу украинок, пишет 24 канал.

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Харьковчанки с начала матча навязали свою игру и уже на 6 минуте Анастасия Филенко открыла счет. До конца первого тайма "Жилстрой-2" еще дважды расписался в воротах армянского клуба – сначала Яна Калинина реализовала пенальти, а затем Малахова довела счет до 3:0.

Сразу после перерыва в воротах "Алашкерта" вновь отличилась Яна Калинина. На 50-й минуте Юлия Титова реализовала пенальти, а на 56-й уже шестой гол харьковчанок в ворота армянского клуба забила Вероника Андрухив.

В конце матча Натия Панцулая оформила хет-трик, забив в ворота "Алашкерта" три гола на 78-й, 81-й и 87 минутах.

Жилстрой-2 – Алашкерта видеообзор матча