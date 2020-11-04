Украинский боксер Александр Усик уже в следующем поединке хочет драться за чемпионский титул WBO. Украинец узнал потенциального соперника на титульный бой.

Усик может встретиться с Дюбуа

Соперник Усика определится после того, как чемпион WBO Джошуа примет решение о титуле. Если британец откажется защищать пояс против Усика, то титул станет вакантным. При таких обстоятельствах соперником Усика может стать Дюбуа, информирует Talk Sport.

Кстати Джошуа 100% подерется с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер Дюбуа, прокомментировал возможность проведения поединка между Усиком и его клиентом.

Даниэль сейчас занимает второе место в рейтинге WBO, а Усик – обязательный претендент для Джошуа. Энтони говорит о том, что скорее освободит титул, чем подерется с Усиком. Я не знаю, сделает он это, но если так и будет, то это означает, что Даниэль подерется с Усиком,

– сказал промоутер.

Уоррен обратил внимание, что Дюбуа еще нужно победить Джо Джойса 28 ноября. Промоутер обещает организовать поединок Дюбуа и Усика, если это возможно.

Что известно о Дюбуа? 23-летний британский боксер. На профессиональном ринге Дюбуа провел 15 поединков и все выиграл. 14 боев Даниэль закончил нокаутом.

Еще одним претендентом на бой за титул WBO с Усиком является Джозеф Паркер из Новой Зеландии.

Об этом его промоутер Дэвид Хиггинс заявил в комментарии Sky Sports. Однако для этого Паркеру надо победить Джуниора Фа и подняться в рейтинге WBO. Пока же он занимает третье место.

Усик 31 октября в Лондоне решением судей победил Дерека Чисору. Свой следующий бой украинец стремится провести за титул чемпиона мира.