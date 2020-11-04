Бывший лидер сборной Аргентины Диего Марадона перенес срочную операцию на головном мозге. У 60-летнего Марадоны ранее диагностировали субдуральную гематому.

Об этом сообщил его личный врач Леопольд Луци, который сам находился у операционного стола. Слова врача цитирует tn.com.ar.

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"Через полтора часа операции мы решили проблему Диего. Все прошло хорошо, теперь он останется под наблюдением. Операция была важным этапом, но отек уже прошел. Марадона не спит и сможет выздороветь", – сказал Луци.

Как Марадона попал в больницу

Марадону отвезли в больницу вблизи Буэнос-Айреса по просьбе его личного врача. Последний решил, что там будет проще оценить общее состояние здоровья экс-футболиста.

Госпитализация состоялась еще 2 ноября: через три дня после того, как Марадона отметил 60-летие.

Близкие к Марадоне люди заверили, что предположение о том, что Диего заразился COVID-19, не соответствуют действительности.

Десятки фанатов клуба собрались в больнице с вечера понедельника, размахивая флагами и держа плакаты с посланиями в поддержку, ожидая новостей о здоровье Марадоны.