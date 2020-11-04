Диего Марадона перенес срочную операцию на головном мозге
Бывший лидер сборной Аргентины Диего Марадона перенес срочную операцию на головном мозге. У 60-летнего Марадоны ранее диагностировали субдуральную гематому.
Об этом сообщил его личный врач Леопольд Луци, который сам находился у операционного стола. Слова врача цитирует tn.com.ar.
Смотрите также Марадона попал в больницу после празднования 60-летия
"Через полтора часа операции мы решили проблему Диего. Все прошло хорошо, теперь он останется под наблюдением. Операция была важным этапом, но отек уже прошел. Марадона не спит и сможет выздороветь", – сказал Луци.
Как Марадона попал в больницу
Марадону отвезли в больницу вблизи Буэнос-Айреса по просьбе его личного врача. Последний решил, что там будет проще оценить общее состояние здоровья экс-футболиста.
Госпитализация состоялась еще 2 ноября: через три дня после того, как Марадона отметил 60-летие.
Близкие к Марадоне люди заверили, что предположение о том, что Диего заразился COVID-19, не соответствуют действительности.
Десятки фанатов клуба собрались в больнице с вечера понедельника, размахивая флагами и держа плакаты с посланиями в поддержку, ожидая новостей о здоровье Марадоны.
Что известно о Марадоне?
Диего считается одним из лучших игроков в истории футбола. Он – чемпион мира 1986 года. На клубном уровне выступал за команды "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Наполи" (Италия).
Поделиться новостью