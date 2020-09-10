В среду, 9 сентября, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

СМИ назвали зарплату Луческу в "Динамо"

Румынский тренер Мирча Луческу стал одним из самых высокооплачиваемых наставников в истории "Динамо", пишет 24 канал.

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Луческу зарабатывает в столичном клубе 150 тысяч евро в месяц (около 5 млн грн), то есть 1,8 млн евро в год (59 млн грн). Мирча Луческу пока не получал заработной платы, хотя уже проработал около полутора месяцев.

Сообщается, что в контракте Луческу прописаны дополнительные бонусы. В случае выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов, Луческу получит дополнительные 500 тысяч евро. "Динамо" стартует с 3-го раунда квалификации.

Причем в "Шахтере" зарплата Луческу была 3,5 миллиона евро в год. В российском "Зените" – около 5 миллионов евро.

Лунин вернулся к тренировкам с "Реалом"

Украинский голкипер Андрей Лунин уже вернулся в Мадрид из расположения национальной сборной Украины. Украинец уже успел присоединиться к команде Зидана и провести тренировку с футболистами "Реала".

Андрей Лунин в "Реале"

Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года за 8,5 миллиона евро. Однако за мадридский клуб сыграл лишь в товарищеских матчах, после чего отправился в аренду.

Сезон 2018/19 он провел в "Леганесе", но сыграл лишь 7 матчей.

Сезон 2019/20 он начал в "Вальядолиде", но и там ему не дали шанса – лишь 2 матчей в Кубке Испании.

Поэтому зимой 2020 года Лунин перешел в аренду в "Овьедо", выступающей в Сегунде (второй по силе чемпионат Испании). Там он сразу стал основным вратарем.

Возвращение Виктора Выхриста на ринг

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист после перерыва из-за карантина возвращается в ринг. Непобедимый боксер проведет третий бой на профессиональном ринге.

Следующий бой Виктор Выхрист проведет 20-го сентября в Днепре. Соперником Выхриста станет испанский боксер Габриэль Енгуема.

Соперник Виктора встречался с Усиком

На счету 36-летнего испанца 19 поединков, 10 из которых победных. Шесть поединков Энгуэма выиграл нокаутом.

Испанец несколько раз был участником тренировочного лагеря непобедимого Александра Усика.

Дебютный матч "Миная" в УПЛ пройдет со зрителями

На матч 2 тура украинской Премьер-лиги "Минай" – "Александрия" будут допущены болельщики.

Ограничение – не более 25% от вместимости стадиона. Также болельщики должны будут соблюдать все противоэпидемические правила.

Между фанатами должна сохраняться дистанция, а вход на стадион будет разрешен только в масках. Билеты в продажу поступят в ближайшее время.

Матч состоится 11 сентября в Ужгороде. Начало – в 14: 00. Это будет дебютная встреча для "Миная" в УПЛ.