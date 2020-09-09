Дебютный матч "Миная" в УПЛ пройдет со зрителями
На матч 2 тура украинской Премьер-лиги "Минай" – "Александрия" будут допущены болельщики.
Ограничение – не более 25% от вместимости стадиона. Также болельщики должны будут соблюдать все противоэпидемические правила, сообщает официальный сайт "Миная".
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Между фанатами должна соблюдаться дистанция, а вход на стадион будет разрешен только в масках. Билеты в продажу поступят в ближайшее время.
Кто усилил "Минай" перед сезоном
"Минай", который впервые вышел в УПЛ, совершил 8 трансферов. Клуб арендовал у "Шахтера" молодых защитников Кирилла Меличенко и Дмитрия Павлиша.
Также "Минай" усилил хорватский футболист Мислав Матич и украинец Денис Кожанов из "Волыни".
"Минай" официально объявил о подписании экс-форварда сборной Украины Антона Шиндера и вратаря Антона Каниболоцкого.
Ряды закарпатского клуба также пополнили защитник Максим Лопырёнок и полузащитник Александр Снижко, которые выступали за "Днепр-1".
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