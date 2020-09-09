На матч 2 тура украинской Премьер-лиги "Минай" – "Александрия" будут допущены болельщики.

Ограничение – не более 25% от вместимости стадиона. Также болельщики должны будут соблюдать все противоэпидемические правила, сообщает официальный сайт "Миная".

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Между фанатами должна соблюдаться дистанция, а вход на стадион будет разрешен только в масках. Билеты в продажу поступят в ближайшее время.

Матч состоится 11 сентября в Ужгороде. Начало – в 14:00. Это будет дебютная встреча для "Миная" в УПЛ.

Кто усилил "Минай" перед сезоном

"Минай", который впервые вышел в УПЛ, совершил 8 трансферов. Клуб арендовал у "Шахтера" молодых защитников Кирилла Меличенко и Дмитрия Павлиша.

Также "Минай" усилил хорватский футболист Мислав Матич и украинец Денис Кожанов из "Волыни".

"Минай" официально объявил о подписании экс-форварда сборной Украины Антона Шиндера и вратаря Антона Каниболоцкого.

Ряды закарпатского клуба также пополнили защитник Максим Лопырёнок и полузащитник Александр Снижко, которые выступали за "Днепр-1".