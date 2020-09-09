Лунин вернулся к тренировкам с "Реалом": фото и видео
Украинский голкипер Андрей Лунин уже вернулся в Мадрид из расположения национальной сборной Украины. Украинец уже успел присоединиться к команде Зидана и провести тренировку с футболистами "Реала".
Новостью о возвращении Лунина в расположение испанского гранда футбола поделился сам голкипер в своем Instagram.
Читайте также: Лунин получил шанс в "Реале" – его главный конкурент Ареола покинул клуб
Возвращение Лунина в "Реал"
Он выложил фотографию из тренировочного процесса и отметил, что счастлив вернуться в клуб.
Один из тех дней большого энтузиазма, это вернуться к тренировкам с "Реалом",
– написал Лунин.
Ранее сообщалось, что Лунин останется в составе "сливочных". Генеральный директор мадридцев Хосе Анхель Санчес сообщил, что клуб не станет выкупать Альфонса Ареолу с французского ПСЖ, потому вернули в состав Андрея Лунина.
В прошлом сезоне украинский голкипер выступал за "Овьедо", который играет в Сегунде, Лунин провел 19 матчей. Шесть поединков вратарь провел на ноль и помог команде не вылететь в третий дивизион.
Добавим, что голкипер не вышел в составе сборной Украины в матчах Лиги наций против Швейцарии и Испании. В первом матче нового сезона в Ла Лиге "Реал" сыграет против "Реал Сосьедад" уже 20 сентября.
Андрей Лунин в "Реале"
- Андрей Лунин перешел в "Реал" с луганской "Зари" летом 2018 года за 8,5 миллиона евро. Однако за мадридский клуб сыграл лишь в товарищеских матчах, после чего отправился в аренду.
- Сезон 2018/19 он провел в "Леганесе", но сыграл лишь 7 матчей.
- Сезон 2019/20 он начал в "Вальядолиде", но и там ему не дали шанса – всего 2 матча в Кубке Испании.
- Поэтому зимой 2020 года Лунин перешел в аренду в "Овьедо", который выступает в Сегунде (второй по силе чемпионат Испании). Там он сразу стал основным вратарем.