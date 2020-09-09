Украинский голкипер Андрей Лунин уже вернулся в Мадрид из расположения национальной сборной Украины. Украинец уже успел присоединиться к команде Зидана и провести тренировку с футболистами "Реала".

Новостью о возвращении Лунина в расположение испанского гранда футбола поделился сам голкипер в своем Instagram.

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Возвращение Лунина в "Реал"

Он выложил фотографию из тренировочного процесса и отметил, что счастлив вернуться в клуб.

Один из тех дней большого энтузиазма, это вернуться к тренировкам с "Реалом",

– написал Лунин.

Ранее сообщалось, что Лунин останется в составе "сливочных". Генеральный директор мадридцев Хосе Анхель Санчес сообщил, что клуб не станет выкупать Альфонса Ареолу с французского ПСЖ, потому вернули в состав Андрея Лунина.

В прошлом сезоне украинский голкипер выступал за "Овьедо", который играет в Сегунде, Лунин провел 19 матчей. Шесть поединков вратарь провел на ноль и помог команде не вылететь в третий дивизион.

Добавим, что голкипер не вышел в составе сборной Украины в матчах Лиги наций против Швейцарии и Испании. В первом матче нового сезона в Ла Лиге "Реал" сыграет против "Реал Сосьедад" уже 20 сентября.

Андрей Лунин в "Реале"