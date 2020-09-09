Непобедимый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) зарегистрировался в соцсети TikTok. И уже выставил первое видео.

В ролике, который снял боксер, он вместе с сыном своего первого тренера Даниэлем Лапиным ритмично двигаются под композицию "Были танцы" Bianka & Artur Babich, пишет24 канал.

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Следующий бой Александра Усика

Усик будет сражаться с британцем Дереком Чисорой. Поединок должен был состояться еще 23 мая в Лондоне. Но из-за пандемии COVID-19 бой перенесли на неопределенный срок.

Сейчас известно, что встреча боксеров должна пройти 31 октября. Бой вроде бы под угрозой срыва из-за запрета зрителям посетить его.

Отсутствие болельщиков может негативно повлиять на гонорары боксеров. Таким образом, команды Усика и Чисоры сейчас решают, стоит ли проводить бой без зрителей.