Выхрист возвращается: украинский супертяж получил соперника – дата боя
Украинский боксер супертяжелого веса после перерыва из-за карантина возвращается на ринг. Непобедимый боксер проведет третий бой на профессиональном ринге.
Следующий бой Виктор Выхрист проведет 20-го сентября в Днепре. Об этом сообщает Top Boxing Generation.
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Соперником Выхриста станет испанский боксер Габриэль Энгуэма.
Соперник Виктора встречался с Усиком
На счету 36-летнего испанца 19 поединков, 10 из которых победных. Шесть поединков Энгуэма выиграл нокаутом.
Испанец несколько раз был участником тренировочного лагеря непобедимого Александра Усика.
Непобедимый Выхрист
Для 28-летнего Выхриста это будет третий поединок после перехода в профессиональный бокс.
Виктор дебютировал в феврале 2020 года. Он за 55 секунд грубо нокаутировал белоруса Андрея Мазаника.
Во втором поединке на профессиональном ринге Виктор нокаутировал харьковчанина Семена Пахомова.
Вечер бокса Top Boxing Generation
В главном событии вечера бокса два украинских супертяжеловеса Андрей Руденко и Константин Довбищенко будут оспаривать вакантный титул Чемпиона Украины.
Билеты на вечер бокса в Днепре уже поступили в продажу.