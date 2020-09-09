Украинский боксер супертяжелого веса после перерыва из-за карантина возвращается на ринг. Непобедимый боксер проведет третий бой на профессиональном ринге.

Следующий бой Виктор Выхрист проведет 20-го сентября в Днепре. Об этом сообщает Top Boxing Generation.

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Соперником Выхриста станет испанский боксер Габриэль Энгуэма.

Соперник Виктора встречался с Усиком

На счету 36-летнего испанца 19 поединков, 10 из которых победных. Шесть поединков Энгуэма выиграл нокаутом.

Испанец несколько раз был участником тренировочного лагеря непобедимого Александра Усика.

Непобедимый Выхрист

Для 28-летнего Выхриста это будет третий поединок после перехода в профессиональный бокс.

Виктор дебютировал в феврале 2020 года. Он за 55 секунд грубо нокаутировал белоруса Андрея Мазаника.

Во втором поединке на профессиональном ринге Виктор нокаутировал харьковчанина Семена Пахомова.

Вечер бокса Top Boxing Generation

В главном событии вечера бокса два украинских супертяжеловеса Андрей Руденко и Константин Довбищенко будут оспаривать вакантный титул Чемпиона Украины.

Билеты на вечер бокса в Днепре уже поступили в продажу.