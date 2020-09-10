У середу, 9 вересня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

ЗМІ назвали зарплату Луческу в "Динамо"

Румунський тренер Мірча Луческу став одним з найвисокооплачуваніших наставників у історії "Динамо", пише 24 канал.

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Луческу заробляє в столичному клубі 150 тисяч євро в місяць (близько 5 млн грн), тобто 1,8 млн євро в рік (59 млн грн). Мірча Луческу поки що не отримував заробітної плати, хоча вже пропрацював близько півтора місяця.

Повідомляється, що в контракті Луческу прописані додаткові бонуси. У разі виходу команди до групового етапу Ліги чемпіонів, Луческу отримає додаткові 500 тисяч євро. "Динамо" стартує з 3-го раунду кваліфікації.

Причому в "Шахтарі" зарплата Луческу була 3,5 мільйони євро на рік. У російському "Зеніті" – близько 5 мільйонів євро.

Лунін повернувся до тренувань з "Реалом"

Український голкіпер Андрій Лунін вже повернувся у Мадрид із розташування національної збірної України. Українець вже встиг приєднатись до команди Зідана та провести тренування з футболістами "Реала".

Андрій Лунін в "Реалі"

Андрій Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року за 8,5 мільйона євро. Однак за мадридський клуб зіграв лише в товариських матчах, після чого відправився в оренду.

Сезон 2018/19 він провів у "Леганесі", але зіграв лише 7 матчів.

Сезон 2019/20 він розпочав у "Вальядоліді", але й там йому не дали шансу – лише 2 матчів в Кубку Іспанії.

Тож взимку 2020 року Лунін перейшов у оренду в "Ов'єдо", який виступає в Сегунді (другий за силою чемпіонат Іспанії). Там він одразу став основним воротарем.

Повернення Віктора Вихриста на ринг

Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист після перерви через карантин повертається у ринг. Непереможний боксер проведе третій бій на професійному ринзі.

Наступний бій Віктор Вихрист проведе 20-го вересня у Дніпрі. Суперником Вихриста стане іспанський боксер Габріель Енгуема.

Суперник Віктора зустрічався з Усиком

На рахунку 36-річного іспанця 19 поєдинків, 10 з яких переможних. Шість поєдинків Енгуема виграв нокаутом.

Іспанець декілька разів був учасником тренувального табору непереможного Олександра Усика.

Дебютний матч "Миная" в УПЛ пройде з глядачами

На матч 2 туру української Прем'єр-ліги "Минай" – "Олександрія" будуть допущені вболівальники.

Обмеження – не більше 25% від місткості стадіону. Також вболівальники повинні будуть дотримуватися всіх протиепідемічних правил.

Між фанатами має зберігатись дистанція, а вхід на стадіон буде дозволений лише в масках. Квитки в продаж поступлять найближчим часом.

Матч відбудеться 11 вересня в Ужгороді. Початок – о 14:00. Це буде дебютна зустріч для "Минаю" в УПЛ.