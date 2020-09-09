Молодежная сборная Украины победила Финляндию в отборе на Евро-2021. Ломаченко и Лопес официально договорились о бое за звание абсолютного чемпиона мира. Таковы были главные новости спорта 8 сентября

Официальная дата боя Ломаченко-Лопес

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес официально договорились о проведении боя за звание абсолютного чемпиона мира. Ломаченко на этот бой выставляет пояса чемпиона по версиям WBC, WBA, WBO. Лопес владеет поясом IBF. Промоутером боя является компания Top Rank, которая объявила, что бой состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Бой будет в так называемом "пузыре" и без зрителей.

Уже после подписания соглашения боксеры успели высказаться в сторону друг друга.

Победа молодежной сборной в отборе на Евро-2021

Молодежная сборная Украины на выезде победила сверстников из Финляндии. Таким образом украинцы взяли реванш за неожиданное домашнее поражение в прошлом году.

Благодаря этой победе и ничьей, которую перед тем сыграли с Данией, сборная Украины U-21 сохраняет шансы попасть на молодежное Евро-2021. Хотя шансы минимальные.

Матчи Лиги наций

Состоялись заключительные матчи первой игровой недели Лиги наций.

Франция победила Хорватию с таким же счетом, как команды сыграли в финале Чемпионата мира 2018 года – 4:2.

Дубль Роналду принес победу Португалии над Швецией.

Бельгия забила пять голов в ворота Исландии.

Матч между Данией и Англией стал единственным, где не было забито голов.

Безумные потери УЕФА из-за изменения формата Лиги чемпионов и Лиги Европы

Пандемия коронавируса внесла изменения в проведение матчей еврокубков. УЕФА была вынуждена в прошлом сезоне двухматчевые противостояния в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы заменить на одноматчевые, еще и на нейтральном поле. Такие изменения привели к тому, что УЕФА потеряла 575 миллионов евро, которые должны были бы поступить от телетрансляций.

Кроме того, в Ассоциации европейских клубов считают, что за следующие два года потери в футболе составят 4 миллиарда евро. И 90% потерь придутся именно на клубы.

Коронавирус в украинских клубах

Но коронавирус наносит удар не только по футболу, но и по другим видам спорта. В том числе и в Украине.

Перед тем было известно о 19 инфицированных в хоккейной команде "Донбасс". 8 сентября их количество возросло до 23. Опасную инфекцию подхватили как игроки команды, так и работники клуба.

Пятеро инфицированных баскетболистов в команде "Днепр". При этом инфекцию обнаружили в Турции, где команда участвует в товарищеском турнире. И уже сыграла три матча. После этого клуб возвращается в Украину