Молодіжна збірна України перемогла Фінляндію у відборі на Євро-2021. Відбулися матчі Ліги націй. Ломаченко та Лопес офіційно домовилися про бій за звання абсолютного чемпіона світу. Такими були головні новини спорту 8 вересня

Офіційна дата бою Ломаченко – Лопес

Василь Ломаченко та Теофімо Лопес офіційно домовилися про проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу. Ломаченко на цей бій виставляє пояси чемпіона за версіями WBC, WBA, WBO. Лопес володіє поясом IBF. Промоутером бою є компанія Top Rank, яка оголосила, що бій відбудеться 17 жовтня в Лас-Вегасі. Бій буде в так званій "бульбашці" і без глядачів.

Вже після підписання угоди боксери встигли висловитися в бік один одного.

Перемога молодіжної збірної у відборі на Євро-2021

Молодіжна збірна України на виїзді перемогла однолітків з Фінляндії. Таким чином українці взяли реванш за неочікувану домашню поразку минулого року.

Завдяки цій перемозі та нічиїй, яку перед тим зіграли з Данією, збірна України U-21 зберігає шанси потрапити на молодіжне Євро-2021. Хоча шанси мінімальні.

Матчі Ліги націй

Відбулися заключні матчі першого ігрового тижня Ліги націй.

Франція перемогла Хорватію з таким же рахунком, як команди зіграли у фіналі Чемпіонату світу 2018 року – 4:2.

Дубль Роналду приніс перемогу Португалії над Швецією.

Бельгія забила п'ять голів у ворота Ісландії.

Матч між Данією та Англією став єдиним, де не було забито голів.

Шалені втрати УЄФА через зміну формату Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Пандемія коронавірусу внесла зміни в проведення матчів єврокубків. УЄФА була змушена в минулому сезоні двоматчеві протистояння в плей-офф Ліги чемпіонів та Ліги Європи замінити на одноматчеві, ще й на нейтральному полі. Такі зміни привели до того, що УЄФА втратила 575 мільйонів євро, які мали б надійти від телетрансляцій.

Окрім того, в Асоціації європейських клубів вважають, що за наступні два роки втрати в футболі складуть 4 мільярди євро. І 90% втрат припадуть саме на клуби.

Коронавірус в українських клубах

Та коронавірус завдає удару не лише по футболу, але й по інших видах спорту. В тому числі й в Україні.

Перед тим було відомо про 19 інфікованих у хокейній команді "Донбас". 8 вересня їх кількість зросла до 23. Небезпечну інфекцію підхопили як гравці команди, так і працівники клубу.

П'ятеро інфікованих баскетболістів у команді "Дніпро". При цьому інфекцію виявили у Туреччині, де команда бере участь у товариському турнірі. І вже зіграла три матчі. Після цього клуб повертається до України