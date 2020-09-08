Пандемия коронавируса в мире привела к тому, что УЕФА пришлось изменить форматы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Такие изменения привели к значительной потере доходов организации.

Напомним, что некоторые противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также все матчи турниров начиная со стадии четвертьфинала состояли из одного матча, а не двух. Кроме того, они прошли на нейтральных полях и без зрителей, начиная с июля. Хотя оба турнира должны были закончить еще в мае, а в июне – июле 2020 года должен был состояться Чемпионат Европы.

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Такие изменения в проведении Лиги чемпионов и Лиги Европы (в первую очередь – сокращение количества матчей), привело к тому, что УЕФА потеряла 575 миллионов евро, которые должны были поступить от телетрансляций. Об этом заявил глава Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли. Поэтому эти деньги не будут распределены между клубами.

Однако неизвестно, как такая недостача повлияет на призовые клубов, выступавших в еврокубках. Изначально общая сумма призовых Лиги чемпионов и Лиги Европы составляла 2,55 миллиарда евро.

Будущие потери клубов

Однако экономический кризис, возникший в результате пандемии коронавируса, будет иметь дальнейшие последствия для клубов. Аньелли заявил, что в ECA прогнозируют уменьшение доходов примерно на 4 миллиарда в последующие два года. И 90% потерь придется именно на клубы.