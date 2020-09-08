Сборная Украины U-21 на выезде обыграла сверстников из Финляндии в матче квалификации Евро-2021. Оба гола в матче украинцы забили еще до перерыва.

Финляндия U-21 – Украина U-21 0:2

Голы: Конопля, 22, Сикан, 45+2

Украинская молодежка в этом матче стремилась к реваншу за неожиданное домашнее поражение – 6 сентября 2019 года финны победили в Запорожье.

В случае победы украинцы поднимались на третье место в турнирной таблице. И сохраняли шансы попасть на молодежное Евро-2021.

В предыдущем матче сборная Украины упустила победу на выезде над лидером группы Данией, пропустив гол на пятой компенсированной минуте к основному времени.

Украинцы в этом матче чуть ли не со старта захватили инициативу. Но забить удалось лишь в середине первого тайма. Конопля удачно сыграл на добивании после удара Лунева, отправив мяч в ворота соперников.

Стоит внимания: УЕФА потеряла 575 миллионов евро из-за изменения формата Лиги чемпионов во время карантина

Когда уже шло компенсированное к первому тайму время, украинцы удвоили свое преимущество. Здесь стоит отметить качественную игру каждого из игроков, которые были причастны к атаке – Булецы, Дубинчака и Сикана. Первый нашел возможность отдать пас в разрез на партнера в штрафную соперника, защитник прострелил, а Сикан удачно сыграл, в касание отправив мяч в ворота финнов.

Во втором тайме украинцы снова перевесили соперников в создании опасных моментов. Но Булеца и Цитаишвили забить не смогли. Как и Сойсало, который не переиграл Трубина.

Украинцы побеждают и поднимаются на третье место в турнирной таблице. Однако шансов выйти на Евро-2021 у украинцев довольно мизерные.