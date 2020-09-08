В хоккейном клубе "Донбасс" выявили 23 случая заражения коронавирусом. Инфицированы как хоккеисты, так и работники клуба.

Еще в понедельник, 7 сентября, количество инфицированных было 19. И уже во вторник их количество выросло до 23 человек.

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Как сообщили в клубе, состояние всех больных оценивается как удовлетворительное со слабо выраженными симптомами заболевания.

Сотрудники донецкого клуба проходят лечение в домашнем режиме в условиях самоизоляции, госпитализация не понадобилась.

Часть игроков, которые отправились в Херсон для участия в матчах-ответах полуфинала плей-офф чемпионата Украины, также отправятся на самоизоляцию.

Кроме того, с 7 сентября на две недели был остановлен учебно-тренировочный процесс в детско-юношеской спортивной школе ХК "Донбасс".