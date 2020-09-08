В украинском клубе сразу 23 случая заражения коронавирусом
В хоккейном клубе "Донбасс" выявили 23 случая заражения коронавирусом. Инфицированы как хоккеисты, так и работники клуба.
Еще в понедельник, 7 сентября, количество инфицированных было 19. И уже во вторник их количество выросло до 23 человек.
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Как сообщили в клубе, состояние всех больных оценивается как удовлетворительное со слабо выраженными симптомами заболевания.
Сотрудники донецкого клуба проходят лечение в домашнем режиме в условиях самоизоляции, госпитализация не понадобилась.
Часть игроков, которые отправились в Херсон для участия в матчах-ответах полуфинала плей-офф чемпионата Украины, также отправятся на самоизоляцию.
Кроме того, с 7 сентября на две недели был остановлен учебно-тренировочный процесс в детско-юношеской спортивной школе ХК "Донбасс".
- Напомним, из-за вспышки коронавируса у хоккейных клубов "Донбасс" и "Белый Барс" было прервано проведение полуфинала плей-офф УХЛ.
- Изначально сообщали о 19 случаях заражения COVID-19 в "Донбассе" и двух инфицированных в команде из Белой Церкви. Но уже впоследствии стало известно, что в" Белом Барсе " 14 заболевших.