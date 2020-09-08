Во вторник, 8 сентября, Франция и Хорватия сыграли матч Лиги наций. Его результат оказался таким же, какой был зафиксирован между командами в финале чемпионата мира 2018 года – победа французов 4:2.

Франция – Хорватия 4:2

Голы: Гризманн, 43, Ливакович, 45 + 1 (авт), Упамекано, 65, Жиру, 77 (пен) – Ловрен, 17, Брекало, 55

Сборные Франции и Хорватии сыграли в финале Чемпионата мира 2018 года. Тогда французы победили 4:2.

В этом матче, как и два года назад, был назначен пенальти в ворота хорватов, а сами хорваты забили гол в собственные ворота.

Также в этих двух матчах голами отметился Гризманн. А французы выиграли каждый из таймов со счетом 2:1.

В предыдущих матчах Лиги наций Франция на выезде обыграла Швецию 0:1, а Хорватия была разбита Португалией 4:1.

Франция в этом матче не могла рассчитывать на ряд футболистов, у которых коронавирус. Среди них и нападающий Килиан Мбаппе.

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Обе команды начали игру довольно осторожно. И гол сборной Хорватии выдался несколько неожиданным. После подачи с углового мяч отлетел к Ловрена. Он на замахе "убрал" Эрнандеса и пробил в дальний угол ворот. Льорис не спас.

Французы бросились сравнивать счет, но довольно долго им ничего не удавалось. И на перерыв хозяева поля ушли победителями, дважды забив за три минуты.

Особенно красивым получился первый гол, когда четверо игроков разыграли комбинацию в касание. Марсияль отдал на Мэнди, тот в касание на Бен Еддера, который снова сбросил на Марсияля. И уже нападающий прострелил вдоль линии ворот, где Гризманн в касание отправил мяч в ворота соперников.

А в компенсированное к первому тайму время голкипер сборной Хорватии Ливакович стал автором гола в собственные ворота. После прострела Бен Еддера пробивал Марсияль. Голкипер среагировал на удар, бросившись в угол ворот. Мяч попал в штангу, после чего вылетел в поле, но от головы Ливаковича залетел в ворота.

Но в начале второго тайма хорватам удалось сравнять счет. Брекало "оставил в дураках сразу трех защитников соперника, которые там и не смогли помешать ему пробить.

И за 10 минут Упамекано, который был среди тех защитников, снова вывел Францию вперед. Он отличился после подачи с углового. Ливакович отбил мяч, но сделал это хлипко, и тот таки залетел за линию ворот.

Хотя впоследствии Левакович все-таки спасет команду после удара Камавинги. А когда и он будет иметь мало шансов на спасение, то Марсияль сам упустит атаку французов три в два.

И все же четвертый гол в ворота хорватов залетел. Брозович сыграл рукой в собственной штрафной, и арбитр назначил пенальти. Прибивать пошел Жиру и забил. В предыдущем матче против Швеции пенальти пробивал Гризманн, и не реализовал возможность.

Не повторить результат финала ЧМ-2018 между Влашич незадолго до конца поединка. Но мяч после его удара попал в штангу.

Таким образом Франция побеждает и делит с Португалией первое место в группе. Хорватия же проигрывает второй матч подряд, пропустив по четыре гола в каждом же матче.