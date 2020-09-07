Сборная Украины проиграла Испании матч Лиги наций. В Формуле-1 состоялось гран-при Италии, который закончился неожиданным результатом. Сыграли первые матчи в первой и вторых лигах Украины. Таковы были главные новости спорта 6 сентября

Разгромное поражение сборной Украины

Сборная Украины сыграла второй матч Лиги наций. На этот раз на выезде против Испании. И была разгромлена соперниками.

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Уже на второй минуте в ворота украинцев был назначен пенальти. Удар с отметки реализовал Серхио Рамос. Он же забил и второй гол в матче. Впоследствии отличился Ансу Фати. Это был лишь второй матч для 17-летнего нападающего за сборную Испании. Четвертый гол забил в конце встречи Ферран Торрес, который лишь за 10 минут до того вышел на замену.

Украинцы за этот матч отметились лишь двумя ударами по воротам соперника. В первом тайме это сделал Михайличенко, во втором – Яремчук.

После этого поражения украинцы опустились на второе место в группе Лиги наций. Германия в параллельной встрече сыграла вничью со Швейцарией 1:1.

Гасли выиграл гран-при Италии, Хэмилтон лишь седьмой

Гран-при Италии отметилось совершенно неожиданным результатом. Победу одержал Пьер Гасли. Он начинал гонку десятым. За ним финишную линию пересек Карлос Сайнс из McLaren. Третий – Лэнс Стролл из Racing Point.

Сами гонки отметились двойным сходом Ferrari, 10-секундным штрафом для Льиюса Хэмилтона из Mercedes (он, к слову, финишировал лишь седьмым). А также аварией, после которой были красные флаги и 10-минутный перерыв, чтобы убрать обломки.

Как это было: Сход Ферстаппена и штраф Хэмилтона: Гасли выиграл безумное гран-при Италии, Сайнс – второй

Бронза для сборной Украины по пляжному футболу

Сборная Украины по пляжному футболу заняла третье место в Суперфинале Евролиги. Украинцы победили Германию (в серии пенальти) и разгромили Францию. Но уступили Португалии и Швейцарии.

США могут не допустить на Олимпиаду

Американских спортсменов могут не допустить на крупные международные соревнования. В том числе и Олимпиаду. Все из-за спора между США и Всемирным антидопинговым агентством. Спор возник из-за России. В США убеждены, что ВАДА не слишком жестко отреагировали на использование допинга Россией. И пригрозили прекратить финансирование.

В ответ в ВАДА заявили, что могут не допустить американских спортсменов на соревнования. В том числе и на Олимпиаду.

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Коронавирус во львовской команде

Первый тур УП оказался неполным – из-за коронавируса у футболистов "Львова" команда не сыграла против "Миная". Теперь коронавирус, вероятно, в другой львовской команде – "Руси". В субботу, 12 сентября, команда должна сыграть домашний матч против "Шахтера". И даже планировала допустить на него зрителей.

Признание перед матчем

Матч Первой лиги между харьковским "Металлист-1925" и тернопольской "Нивой" надолго запомнит полузащитник Антон Савин. И его девушка Лилия. Перед игрой футболист сделал предложение.