Сборная Украины в воскресенье, 6 сентября, сыграла матч Лиги наций против Испании. Пропустили украинцы уже в дебюте встречи.

Уже на второй минуте встречи в ворота сборной Украины был назначен пенальти. Кривцов сбил Анфу Фати в штрафной, и арбитр сразу указал на 11-мутровую отметку.

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Пенальти пробивать пошел Серхио Рамос. Пятов угадал направление удара. И почти дотянулся до мяча. Но удар был достаточно мощный, и мяч таки залетел

На 28-й минуте Рамос оформил дубль. На этот раз после розыгрыша углового он выиграл воздушную дуэль у Кривцова и головой пробил в дальний угол ворот. Мяч перелетел Пятова и залетел в ворота.

А на 32-й минуте Ансу Фати отметился забитым голом. Сместившись с фланга, нападающий мощно пробил в дальний угол ворот. Украинцы не сумели помешать пробить, а Пятов не дотянулся до мяча.