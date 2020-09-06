Футболист "Металлист 1925" сделал предложение любимой перед матчем - фото и видео
Перед началом матча в Харькове полузащитник "Металлиста 1925" Антон Савин сделал предложение своей возлюбленной Лилии.
Перед началом матча, когда команды уже были на футбольном поле, Антон Савин подбежал к краю, где была Лиля. Он неожиданно снял свою футболку, под которой оказалась еще одна. На ней была надпись "Ли, ты выйдешь за меня замуж?".
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После этого футболист встал на одно колено перед девушкой.
Футболист Антон Савин сделал предложение своей девушке перед матчем / Фото "Металлист 1925"
Она ответила согласием на его предложение.
Сам матч между "Металлист 1925" и тернопольской "Нивой" закончился вничью 1:1.