Перед началом матча в Харькове полузащитник "Металлиста 1925" Антон Савин сделал предложение своей возлюбленной Лилии.

Перед началом матча, когда команды уже были на футбольном поле, Антон Савин подбежал к краю, где была Лиля. Он неожиданно снял свою футболку, под которой оказалась еще одна. На ней была надпись "Ли, ты выйдешь за меня замуж?".

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После этого футболист встал на одно колено перед девушкой.

Футболист Антон Савин сделал предложение своей девушке перед матчем / Фото "Металлист 1925"

Она ответила согласием на его предложение.

Сам матч между "Металлист 1925" и тернопольской "Нивой" закончился вничью 1:1.