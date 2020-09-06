Спор, который возник между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и США может привести к тому, что американских спортсменов не допустят до Олимпиады. Спор же возник из-за России.

Информацию о возможном отстранении США от крупных соревнований, в том числе Олимпийских игр, озвучил руководитель ВАДА Витольд Банька, пишет Eurosport. К такому шагу организация хочу прибегнуть после угрозы США прекратить финансирование ВАДА.

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Почему США хотят перестать финансировать ВАДА

Управление Белого дома по вопросам национальной политики контроля за наркотиками (ONDCP) 24 июня опубликовало отчет, в котором подвергло острой критике ВАДА. В частности, за медленную деятельность ВАДА по допинговому скандалу в России. Были требования о внесении значительных структурных изменений в функционирование организации, в противном случае угрожали прекратить финансирование.

Стоит отметить, что годовой бюджет ВАДА составляет около 38 миллионов долларов. Половину из этой суммы выделяет Международный олимпийский комитет. Остальное-национальные правительства. Например, США выделяет 2,7 миллиона долларов. Поэтому для ВАДА это значительная сумма.

В ответ ВАДА подготовила встречный отчет, в котором показала ошибки в американском документе. После этого Витольд Банька заявил, что американский отчет – это попытка со стороны США взять под свой контроль мировую антидопинговую систему.

Наступление от ВАДА

Теперь же Банька пригрозил, что американских спортсменов может ожидать отстранения от крупных спортивных соревнований. В том числе от Олимпийских игр, ближайшие из которых состоятся летом 2021 года в Токио.

"К нам обратились правительства нескольких стран мира, которых шокировали угрозы коллег из США. Они хотят, чтобы мы рассмотрели поправку к стандарту соответствия, где будет сказано, что неуплата правительством взноса в ВАДА может привести к тому, что антидопинговое агентство соответствующей страны будет объявлено не соответствующим кодексу организации. Это приведет к последствиям для спортсменов из этой страны, включая их отстранение от участия в Олимпиаде и других крупных международных соревнованиях", – заявил Банька.

Реакция США на угрозы ВАДА

В США уже отреагировали на слова Баньки. Руководитель американского антидопингового бюро Трэвис Тигарт назвал угрозу от ВАДА незаконной.

"Это позор, незаконно угрожать американским спортсменам. Им следует потратить время, чтобы исправить и сделать изъян той, какой хочет мир, то есть сильной и независимой. Что-то не так, когда глобальный регулятор атакует одного из своих ключевых партнеров, который делает все, чтобы соблюдать правила, и закрывает глаза на такую страну, как Россия, которая проводит спонсированной государством допинговое программу", – заявил Тигарт.