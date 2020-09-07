Збірна України програла Іспанії матч Ліги націй. У Формулі-1 відбулося гран-прі Італії, який закінчився неочікуваним результатом.Зіграли перші матчі у першій та Других лігах України. Такими були головні новини спорту 6 вересня

Розгромна поразка збірної України

Збірна України зіграла другий матч Ліги націй. Цього разу на виїзді проти Іспанії. І була розгромлена суперниками.

Як це було: Україна зазнала розгромної поразки від Іспанії у матчі Ліги націй – відео

Вже на другій хвилині у ворота українців було призначено пенальті. Удар з позначки реалізував Серхіо Рамос. Він же забив і другий гол у матчі. Згодом відзначився Ансу Фаті. Це був лише другий матч для 17-літньго нападника за збірну Іспанії. Четвертий гол забив наприкінці зустрічі Ферран Торрес, який лише за 10 хвилин до того вийшов на заміну.

Українці за цей матч відзначилися лише двома ударами по воротах суперника. В першому таймі це зробив Михайліченко, у другому – Яремчук.

Після цієї поразки українці опустилися на друге місце у групі Ліги націй. Німеччина у паралельній зустрічі зіграла внічию зі Швейцарією 1:1.

Гаслі виграв гран-прі Італії, Хемілтон лише сьомий

Гран-прі Італії відзначилося цілковито неочікуваним результатом. Перемогу здобув П'єр Гаслі. Він розпочинав гонку десятим. За ним фінішну лінію перетнув Карлос Сайнс з McLaren. Третій – Ленс Стролл з Racing Point.

Самі перегони відзначилися подвійним сходом Ferrari, 10-секундним штрафом для Льїюса Хемілтона з Mercedes (він, до слова, фінішував лише сьомим). А також аварією, після якої були червоні прапори та 10-хвилинна перерва, щоб прибрати уламки.

Як це було: Схід Ферстаппена і штраф Хемілтона: Гаслі виграв божевільне гран-прі Італії, Сайнс – другий

Бронза для збірної України з пляжного футболу

Збірна України з пляжного футболу посіла третє місце у Суперфіналі Євроліги. Українці перемогли Німеччину (у серії пенальті) та розгромили Францію. Але поступилися Португалії та Швейцарії.

США можуть не допустити на Олімпіаду

Американських спортсменів можуть не допустити на великі міжнародні змагання. В тому числі й Олімпіаду. Все через суперечку між США та Всесвітньою антидопінговою агенцією. Суперечка виникла через Росію. В США переконані, що ВАДА не занадто жорстко відреагували на використання допінгу Росією. І пригрозили припинити фінансування.

У відповідь у ВАДА заявили, що можуть не допустити американських спортсменів на змагання. В тому числі й на Олімпіаду.

Більше про це: Американських спортсменів можуть відсторонити від Олімпіади через Росію

Коронавірус у львівській команді

Перший тур УП виявився неповним – через коронавірус у футболістів "Львова" команда не зіграла проти "Минаю". Тепер коронавірус, ймовірно, в іншій львівській команді – "Русі". В суботу, 12 вересня, команда повинна зіграти домашній матч проти "Шахтаря". І навіть планувала допустити на нього глядачів.

Освідчення перед матчем

Матч Першої ліги між харківським "металіст-1925" та тернопільською "Нивою" надовго запам'ятає півзахисник Антон Савін. Та його дівчина Лілія. Перед грою футболіст освідчився.