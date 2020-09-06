Сход Ферстаппена и штраф Хэмилтона: Гасли выиграл безумное гран-При Италии, Сайнс – второй
В воскресенье, 6-го сентября, состоялся 8-й этап Формулы-1 сезона-2020. Гран-при Италии на легендарном автодроме "Монца" в сумасшедшей гонке сумел выиграть француз Пьер Гасли.
24-летний Гасли стартовал 10-м, но сумел прорваться на первое место и впервые в карьере выиграл гран-при Формулы-1, сообщает 24 канал. Вторым финишную линию пересек испанец Карлос Сайнс из McLaren. Третьим стал канадец Лэнс Строл из команды Racing Point.
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Ход драматической гонки
Удачно стартовал Хэмилтон, который накануне взял поул. Он защитил свою позицию. Зато Валттери Боттас откатился аж на 6-ю строчку. Удачно стартовали пилоты McLaren, которые ворвались в топ-3.
На шестом круге состоялся первый сход: у Себастьяна Феттеля из Ferrari возникли проблемы с тормозами.
На 20-м круге гонка закончилась для Кевина Магнуссена из Haas из-за технических проблем. Из-за того, что болид Кевина был возле трассы, появился автомобиль безопасности.
Льюис Хэмилтон решил заехать в боксы и потерял позицию, ведь Сайнс не поехал за новой резиной. Но британец сделал это, когда пит-лейн был закрыт. Также в боксы заехал Антонио Джовинацци.
Оба пилота получили по 10 секунд штрафа и "stop and go".
На 23-м круге пит-лейн открыли и пилоты массово заехали в боксы.
Через два круга сошел еще один пилот Ferrari. Шарль Леклер вылетел в "Параболике " и жестко влетел в стену. На 26-м круге гонку остановили, чтобы установить барьеры.
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Возобновление гонки произошло со стартовых решеток. Хэмилтон сохранил первое место: на втором месте был Гасли, за которым следовали два пилота Alfa Romeo. На 29-м круге Хэмилтон заехал в боксы отбыть наказание и уехал последним. Отставание от Албона составляло почти 20 секунд.
И на этом безумие гран-при Италии не завершилось: на 31-в круге из гонки из-за технических проблем выбыл гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.
Через три круга Сайнс вышел на вторую строчку, пройдя Кими Ряйкконена. Отставание от Гасли составляло более 4 секунд. Очень быстро Ряйкконена прошли Стролл, Рассел и другие пилоты.
На 42 круге Хэмилтон уже был 12-й: он прошел Грожана, Рассела, Албона и Джовинацци. Последний тоже отбыл штраф. От топ-10 Хэмилтона отделяли 4 секунды.
Через 4 круга Хэмилтон уже был 10-й, пройдя Ряйкконена и начал погоню за Пересом и Квятом. На 53-м круге Льюис уже был 7-м и именно на этой позиции завершил гонку.
В борьбе за победу Гасли подпустил Сайнса на расстояние атаки только на последнем круге, поэтому одержал сенсационную победу. Сайнс финишировал вторым, это лучший финиш в его карьере. Третьим стал Лэнс Стролл.
Результаты гран-При Италии
- Гасли
- Сайнс
- Стролл
- Норрис
- Боттас
- Риккардо
- Хэмилтон
- Окон
- Квят
- Перес
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