В воскресенье, 6-го сентября, состоялся 8-й этап Формулы-1 сезона-2020. Гран-при Италии на легендарном автодроме "Монца" в сумасшедшей гонке сумел выиграть француз Пьер Гасли.

24-летний Гасли стартовал 10-м, но сумел прорваться на первое место и впервые в карьере выиграл гран-при Формулы-1, сообщает 24 канал. Вторым финишную линию пересек испанец Карлос Сайнс из McLaren. Третьим стал канадец Лэнс Строл из команды Racing Point.

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Ход драматической гонки

Удачно стартовал Хэмилтон, который накануне взял поул. Он защитил свою позицию. Зато Валттери Боттас откатился аж на 6-ю строчку. Удачно стартовали пилоты McLaren, которые ворвались в топ-3.

На шестом круге состоялся первый сход: у Себастьяна Феттеля из Ferrari возникли проблемы с тормозами.

LAP 6/53



Vettel can't get the car stopped at Turn 1, and dramatically smashes through the polystyrene barrier



VET : "Brakes failed. The brakes failed."#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/Vf8zO36lTC — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

На 20-м круге гонка закончилась для Кевина Магнуссена из Haas из-за технических проблем. Из-за того, что болид Кевина был возле трассы, появился автомобиль безопасности.

️ SAFETY CAR (LAP 20/53) ️



Magnussen has pulled over ahead of the pit lane entry, and the Safety Car is deployed#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/WvUM49x5Vl — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

Льюис Хэмилтон решил заехать в боксы и потерял позицию, ведь Сайнс не поехал за новой резиной. Но британец сделал это, когда пит-лейн был закрыт. Также в боксы заехал Антонио Джовинацци.

Оба пилота получили по 10 секунд штрафа и "stop and go".

️ PENALTIES ️



Lewis Hamilton and Antonio Giovinazzi both receive a 10-second stop-go penalty for entering the pit lane when closed



They will both serve this when racing resumes#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/BYFxWAi22D — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

На 23-м круге пит-лейн открыли и пилоты массово заехали в боксы.

Через два круга сошел еще один пилот Ferrari. Шарль Леклер вылетел в "Параболике " и жестко влетел в стену. На 26-м круге гонку остановили, чтобы установить барьеры.

SAFETY CAR (LAP 24/53)



The Safety Car comes back out as Leclerc has a frightening crash at Parabolica



Charles is out of the car and okay#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/BLUjaIGKwq — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

RED FLAG



The race is suspended after Leclerc's accident at the final corner



Cars will line up in the pit lane in race order#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/uS5RLkQA44 — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

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Возобновление гонки произошло со стартовых решеток. Хэмилтон сохранил первое место: на втором месте был Гасли, за которым следовали два пилота Alfa Romeo. На 29-м круге Хэмилтон заехал в боксы отбыть наказание и уехал последним. Отставание от Албона составляло почти 20 секунд.

️️️️️

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LIGHTS OUT! AGAIN! (LAP 28/53)



Hamilton maintains the lead, as Gasly moves into P2#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/PPIj4kB1TX — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

И на этом безумие гран-при Италии не завершилось: на 31-в круге из гонки из-за технических проблем выбыл гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Через три круга Сайнс вышел на вторую строчку, пройдя Кими Ряйкконена. Отставание от Гасли составляло более 4 секунд. Очень быстро Ряйкконена прошли Стролл, Рассел и другие пилоты.

На 42 круге Хэмилтон уже был 12-й: он прошел Грожана, Рассела, Албона и Джовинацци. Последний тоже отбыл штраф. От топ-10 Хэмилтона отделяли 4 секунды.

Через 4 круга Хэмилтон уже был 10-й, пройдя Ряйкконена и начал погоню за Пересом и Квятом. На 53-м круге Льюис уже был 7-м и именно на этой позиции завершил гонку.

В борьбе за победу Гасли подпустил Сайнса на расстояние атаки только на последнем круге, поэтому одержал сенсационную победу. Сайнс финишировал вторым, это лучший финиш в его карьере. Третьим стал Лэнс Стролл.

Результаты гран-При Италии