В пятницу, 4 сентября, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Лионель Месси официально остается в "Барселоне"

Лидер "Барселоны" Лионель Месси остался в каталонском клубе. Звездный аргентинский футболист передумал покидать "Барселону", пишет 24 канал.

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В интервью порталу Goal он объяснил причину, назвав руководство клуба, во главе с Бартомеу – катастрофой.

Что изменило решение Месси

Президент клуба Жозеп Бартомеу наотрез отказывается отпускать Месси. Каталонцы якобы готовы отпустить Лео за 700 миллионов евро.

Единственный шанс Месси покинуть "Барселону" – обратиться в суд для расторжения контракта. Но этот вариант для Лео неприемлем.

Marca пишет, что 33-летний Месси не хочет покидать "Барселону" с конфликтом. Лионель провел в "Барселоне" всю карьеру футболиста.

Молодежная сборная Украины драматически упустила победу над Данией

Сборная Украины U-21 сыграла со сверстниками из Дании в матче квалификации на чемпионат Европы. Матч закончился ничьей – 1:1.

Подопечные Руслана Ротаня вышли вперед на 73-й минуте, автором казалось победного гола стал нападающий донецкого "Шахтера" Даниил Сикан. Однако на пятой компенсированной ко второму тайму минуте "сине-желтые" не выстояли и пропустили от датского нападающего Эмиля Рийсе.

Теперь "сине-желтые" с 4 очками занимают предпоследнюю, пятую, строчку в своей группе и потеряли почти все шансы выйти на Евро-2021.

Лидером группы остается сборная Дании (16 баллов), далее идут Румыния (13), Финляндия (7) и Северная Ирландия (6), а замыкает группу Мальта (1).

Алексей Михайличенко вернулся в "Динамо"

Бывший главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко по-прежнему будет работать в столичной команде. Правда в должности спортивного директора, которую он занимал с перерывами с 2010 года.

Киевское "Динамо" официально не сообщало о возвращении Алексея Михайличенко на должность спортивного директора, однако на сайте в разделе менеджмент появилось обновление. Должность снова занимает Алексей Михайличенко, хотя еще несколько дней назад его фамилия отсутствовала в этом списке.

Обновленный топ-10 самых дорогих футболистов УПЛ

Специализированный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов украинской Премьер-лиги. Самым дорогим футболистом Украины остался игрок "Динамо" Виктор Цыганков.

Стоимость 22 летнего Цыганкова составляет 19 миллионов евро. В сравнение с апрельским обновлением Цыганков подорожал на 3 миллиона евро.

Вторым в рейтинге самых дорогих футболистов является бразилец Тете из донецкого "Шахтера". Стоимость полузащитника оценивается в 17 миллионов евро.

Тройку самых дорогих игроков УПЛ замыкает Виталий Миколенко из "Динамо". Крайний защитник киевского клуба подорожал на 4 миллиона евро и теперь стоит 13 миллионов евро.

Смотрите полный рейтинг по ссылке.