Специализированный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов украинской Премьер-лиги. Самым дорогим футболистом Украины остался игрок "Динамо" Виктор Цыганков.

Тройка самых дорогих футболистов УПЛ

По данным Transfermarkt, стоимость 22 летнего Цыганкова составляет 19 миллионов евро. В сравнение с апрельским обновлением Цыганков подорожал на 3 миллиона евро, пишет 24 канал.

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Вторым в рейтинге самых дорогих футболистов является бразилец Тете из донецкого "Шахтера". Стоимость полузащитника оценивается в 17 миллионов евро.

Тройку самых дорогих игроков УПЛ замыкает Виталий Миколенко из "Динамо". Крайний защитник киевского клуба подорожал на 4 миллиона евро и теперь стоит 13 миллионов евро.

Регресс Исмаили и прогресс украинцев

Значительный регресс зафиксирован в цене защитника "Шахтера" Исмаили. Бразилец теперь стоит 12 миллионов евро, хотя еще зимой 2020 года его услуги оценивались в 19 миллионов евро.

Всего в топ-25 все футболисты "Динамо" и "Шахтера" – 8 и 17 соответственно.

Заметно в цене прибавили Владислав Супряга ("Динамо") и Николай Матвиенко ("Шахтер"). Цена на Супрягу, который еще в апреле стоил 2 миллиона евро, теперь составляет 7 миллионов евро.

Матвиенко подорожал на 5 миллионов евро и теперь оценивается в 9 миллионов евро.

Трансферная стоимость топ-25 игроков УПЛ / Фото Transfermarkt