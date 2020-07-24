Владельцы "Динамо" уволили Алексея Михайличенко с должности главного тренера команды. На его место взяли Мирчу Луческу. Но сам Михайличенко вскоре может вернуться к работе в киевском клубе.

Правда уже на другой должности. А именно – спортивного директора. Об этом сообщают журналисты канала "Футбол 1/2/3".

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Отмечается, что пока Луческу не будет выдвигать требований по усилению команды, пока не ознакомится со всеми игроками, которые есть у него в команде.

Стоит отметить, что Алексей Михайличенко работал в должности спортивного директора "Динамо", пока его не назначили главным тренером команды 15 августа 2019 года.

При этом спортивным директором команды он был еще с октября 2010 года. И только в сезоне 2012/13 он работал в "Динамо" помощником главного тренера Олега Блохина, пока тренерский штаб не отправили в отставку. Тогда он снова вернулся на должность спортивного директора "Динамо".

Сейчас должность спортивного директора занимает Владимир Бессонов.

Увольнение Михайличенко и назначение Луческу: коротко