Алексей Михайличенко может вернуться в "Динамо": названа должность для бывшего тренера клуба
Владельцы "Динамо" уволили Алексея Михайличенко с должности главного тренера команды. На его место взяли Мирчу Луческу. Но сам Михайличенко вскоре может вернуться к работе в киевском клубе.
Правда уже на другой должности. А именно – спортивного директора. Об этом сообщают журналисты канала "Футбол 1/2/3".
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Отмечается, что пока Луческу не будет выдвигать требований по усилению команды, пока не ознакомится со всеми игроками, которые есть у него в команде.
Стоит отметить, что Алексей Михайличенко работал в должности спортивного директора "Динамо", пока его не назначили главным тренером команды 15 августа 2019 года.
При этом спортивным директором команды он был еще с октября 2010 года. И только в сезоне 2012/13 он работал в "Динамо" помощником главного тренера Олега Блохина, пока тренерский штаб не отправили в отставку. Тогда он снова вернулся на должность спортивного директора "Динамо".
Сейчас должность спортивного директора занимает Владимир Бессонов.
Увольнение Михайличенко и назначение Луческу: коротко
- 20 июля 2020 года руководители "Динамо" уволиили Алексея Михайличенко с поста главного тренера "Динамо". Вместе с ним уволиили и весь тренерский штаб.
- "Динамо" под руководством Михайличенко выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате. Хотя в последнем туре уступило "Колосу" и могло опуститься на третье место, что оставило бы команду без права сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
- 23 июля главным тренером "Динамо" был назначен Мирча Луческу. Румынский тренер в течение 12 лет возглавлял главного конкурента "Динамо" в Украине – донецкий "Шахтер". Это назначение вызвало шквал критики.