У п'ятницю, 4 вересня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Ліонель Мессі офіційно залишається у "Барселоні"

Лідер "Барселони" Ліонель Мессі залишитися у каталонському клубі. Зірковий аргентинський футболіст передумав покидати "Барселону", пише 24 канал.

Це цікаво: Фанати німецького клубу запустили збір грошей на трансфер Мессі: треба 900 мільйонів євро

В інтерв'ю порталу Goal він пояснив причину, назвавши керівництво клубу, на чолі з Бартомеу – катастрофою.

Що змінило рішення Мессі

Президент клубу Жозеп Бартомеу навідріз відмовляється відпускати Мессі. Каталонці начебто готові відпустити Лео за 700 мільйонів євро.

Єдиний шанс Мессі покинути "Барселону" – звернутися у суд для розірвання контракту. Та цей варіант для Лео неприйнятний.

Marca пише, що 33-річний Мессі не хоче покидати "Барселону" з конфліктом. Ліонель провів у "Барселоні" всю кар'єру футболіста.

Молодіжна збірна України драматично втратила перемогу над Данією

Збірна України U-21 зіграла з однолітками із Данії у матчі-кваліфікації на чемпіонат Європи. Матч закінчився нічиєю – 1:1.

Підопічні Руслана Ротаня вийшли вперед на 73-й хвилині, автором здавалося переможного голу став нападник донецького "Шахтаря" Данило Сікан. Однак на п'ятій компенсованій до другого тайму хвилині "синьо-жовті" не вистояли і пропустили від данського нападника Еміля Рійсе.

Тепер "синьо-жовті" з 4 очками посідають передостанню, п'яту сходинку, у своїй групі та втратили майже всі шанси вийти на Євро-2021.

Лідером групи залишається збірна Данії (16 балів), далі йдуть Румунія (13), Фінляндія (7) та Північна Ірландія (6), а замикає групу Мальта (1).

Олексій Михайличенко повернувся в "Динамо"

Колишній головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко і надалі працюватиме в столичній команді. Правда на посаді спортивного директора, яку він посідав з перервами з 2010 року.

Київське "Динамо" офіційно не повідомляло про повернення Олексія Михайличенка на посаду спортивного директора, однак на сайті в розділі менеджмент з'явилося оновлення. Посаду знову займає Олексій Михайличенко, хоча ще кілька днів тому його прізвище було відсутнє в цьому списку.

Оновлений топ-10 найдорожчих футболістів УПЛ

Спеціалізований портал Transfermarkt оновив трансферну вартість футболістів української Прем'єр-ліги. Найдорожчим футболістом України залишився гравець "Динамо" Віктор Циганков.

Вартість 22 річного Циганкова складає 19 мільйонів євро. У порівняння з квітневим оновленням Циганков здорожчав на 3 мільйони євро.

Другим у рейтингу найдорожчих футболістів є бразилець Тете з донецького "Шахтаря". Вартість півзахисника оцінюється у 17 мільйонів євро.

Трійку найдорожчих гравців УПЛ замикає Віталій Миколенко з "Динамо". Крайній оборонець київського клубу здорожчав на 4 мільйони євро і тепер коштує 13 мільйонів євро.

Дивітсья повний рейтинг за посиланням.