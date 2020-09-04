Молодежная сборная Украины упустила победу над Данией в отборе на Евро-2021
В пятницу, 4 сентября, молодежная сборная Украины сыграла со сверстниками из Дании в матче квалификации на чемпионат Европы. Матч закончился ничьей.
Дания U-21 – Украина U-21 1:1
Гол: Рийс, 90+5 – Сикан, 73
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Перед матчем
- Сборная Украины U-21 оказалась в плачевной ситуации, ведь в четырех играх "сине-желтые" набрали всего три очка. Тем не менее, шансы попасть на Евро у подопечных Руслана Ротаня остаются.
- Нашу команду ждало очень непростое испытание, поскольку украинцам будет противостоять безоговорочный лидер группы 8: сборная Дании одержала победы во всех пяти проведенных встречах. В ноябре прошлого года "сине-желтые" во Львове проиграли датчанам со счетом 2:3.
Украинцы могли открыть счет уже на 2-й минуте матча! Назаренко обокрал защитника и вырвался один на один с Кристенсеном. Наш футболист решил не сближаться с голкипером, но не сумел переиграть Кристенсена.
Лишь на 33-й минуте датчане ответили опасным моментом, когда Винн ворвался в нашу штрафную практически один на один с Билыком, и не попал в ворота.
После перерыва быстрая атака датчан завершилась ударом Ольсена с правого угла штрафной – мяч попал в дальнюю штангу.
За две минуты Цитаишвили на правом фланге обманным движением разобрался с двумя защитниками и сделал навес, который не смог замкнуть Назаренко.
На 73-й минуте Украина забила первый гол в этой встрече. Топалов с левого фланга прострелил на линию вратарской, и Даниил Сикан в падении кончиком бутсы подправил мяч в ворота – 0:1.
Все же, Дания на классе вырвала ничью. На 5-й компенсированной минуте гол Эмиля Рийса спас подопечных Капелласа от поражения.
- Таким образом, сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня добыла ничью у непобедимой Дании и потеряла шансы на выход в континентальное первенство, которое пройдет в 2021 году.