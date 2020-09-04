В пятницу, 4 сентября, молодежная сборная Украины сыграла со сверстниками из Дании в матче квалификации на чемпионат Европы. Матч закончился ничьей.

Дания U-21 – Украина U-21 1:1

Гол: Рийс, 90+5 – Сикан, 73

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Перед матчем

Сборная Украины U-21 оказалась в плачевной ситуации, ведь в четырех играх "сине-желтые" набрали всего три очка. Тем не менее, шансы попасть на Евро у подопечных Руслана Ротаня остаются.

Нашу команду ждало очень непростое испытание, поскольку украинцам будет противостоять безоговорочный лидер группы 8: сборная Дании одержала победы во всех пяти проведенных встречах. В ноябре прошлого года "сине-желтые" во Львове проиграли датчанам со счетом 2:3.

Украинцы могли открыть счет уже на 2-й минуте матча! Назаренко обокрал защитника и вырвался один на один с Кристенсеном. Наш футболист решил не сближаться с голкипером, но не сумел переиграть Кристенсена.

Лишь на 33-й минуте датчане ответили опасным моментом, когда Винн ворвался в нашу штрафную практически один на один с Билыком, и не попал в ворота.

После перерыва быстрая атака датчан завершилась ударом Ольсена с правого угла штрафной – мяч попал в дальнюю штангу.

За две минуты Цитаишвили на правом фланге обманным движением разобрался с двумя защитниками и сделал навес, который не смог замкнуть Назаренко.

На 73-й минуте Украина забила первый гол в этой встрече. Топалов с левого фланга прострелил на линию вратарской, и Даниил Сикан в падении кончиком бутсы подправил мяч в ворота – 0:1.

Все же, Дания на классе вырвала ничью. На 5-й компенсированной минуте гол Эмиля Рийса спас подопечных Капелласа от поражения.