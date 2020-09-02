Фанаты немецкого футбольного клуба "Штутгарт" запустили сбор денег, чтобы осуществить трансфер нападающего Лионеля Месси. Для этого им надо собрать 900 миллионов евро.

В эту сумму входят 700 миллионов евро самой суммы трансфера футболиста из "Барселоны". Еще 200 миллионов евро – расходы за зарплату футболиста. Собирают деньги на платформе GoFundMe.

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Пока удалось собрать менее 4 тысяч евро. Жертвователями стали почти 300 человек. Наибольшая сумма пожертвования составила 100 евро.

Если не удастся собрать необходимой суммы или же Месси перейдет в другой клуб, то собранные деньги пожертвуют благотворительной организации, которая занимается организацией водоснабжения для нуждающихся регионов.

Отметим, что "Штутгарт" лишь в этом сезоне вернулся в немецкую Бундеслигу. Предыдущий сезон команда провела во втором дивизионе.

Трансферная эпопея Месси