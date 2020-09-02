Фанаты немецкого клуба запустили сбор денег на трансфер Месси: надо 900 миллионов евро
Фанаты немецкого футбольного клуба "Штутгарт" запустили сбор денег, чтобы осуществить трансфер нападающего Лионеля Месси. Для этого им надо собрать 900 миллионов евро.
В эту сумму входят 700 миллионов евро самой суммы трансфера футболиста из "Барселоны". Еще 200 миллионов евро – расходы за зарплату футболиста. Собирают деньги на платформе GoFundMe.
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Пока удалось собрать менее 4 тысяч евро. Жертвователями стали почти 300 человек. Наибольшая сумма пожертвования составила 100 евро.
Если не удастся собрать необходимой суммы или же Месси перейдет в другой клуб, то собранные деньги пожертвуют благотворительной организации, которая занимается организацией водоснабжения для нуждающихся регионов.
Отметим, что "Штутгарт" лишь в этом сезоне вернулся в немецкую Бундеслигу. Предыдущий сезон команда провела во втором дивизионе.
Трансферная эпопея Месси
- Лионель Месси отказался выступать за "Барселону" после позорного поражения в Лиге чемпионов от "Баварии" 2:8.
- Он по факсу уведомил руководство клуба о том, что покидает клуб. У него в контракте был предусмотрен пункт, по которому он имеет право покинуть клуб.
- Однако руководство "Барселоны" указывает на то, что Месси мог покинуть клуб бесплатно, лишь предупредив об этом до 30 мая 2020 года.
- Контракт Месси с "Барселоной" действует до 30 июня 2021 года. В контракте у него прописана сумма отступных в размере 700 миллионов евро.
- Месси пока не приступил к тренировкам с командой.