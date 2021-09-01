Скандал с украинским Ковалем на Паралимпиаде, Роналду официально в МЮ: новости спорта 31 августа

Во вторник, 31 августа, состоялось немало событий в мире спорта. О самых важных из них читайте в дайджесте от Спорт24.

Малайзийцы атакуют страницу Спорт 24 из-за украинца Коваля

На Паралимпиаде-2020 Максим Коваль и Александр Яровой завоевали для сборной Украины две медали в толкании ядра. Они показали второй и третий результат. Опередил их Мухаммад Зияд Золкефли из Малайзии, который установил мировой рекорд.

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Однако уже во время награждения оказалось, что малайзийского спортсмена дисквалифицировали. Произошло это после жалобы украинской стороны. Они обратили внимание, что малайзиец и еще два легкоатлета прибыли с опозданием в комнату ожидания перед началом соревнований. Поэтому организаторы дисквалифицировали Золкефли и спортсменов из Эквадора и Австралии. Поэтому победа досталась украинцам.

Малайзийская атака в соцсетях

Такое решение возмутило малайзийскую сторону. И там решили прибегнуть к атакам в соцсетях на страницы Международного паралимпийского комитета. Малайзийцы оставили немало постов в твиттере и фейсбуке. В трендах малайзийского сегмента твиттера на первом месте "Украина", на втором – "Зияд", а на четвертом – "Максим Коваль".

После этого они прибегли и к атаке Национального олимпийского комитета Украины и страницы самого Максима Коваля.

Для примера, под новостью о золотой медали Коваля на фейсбук-странице Спорт 24 оставили 39 тысяч комментариев за три часа с момента публикации. А также 14 тысяч лайков и 2 тысячи распространений

Роналду официально стал игроком Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед официально завершил трансфер 36-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду. Во вторник, 31 августа, МЮ объявил о подписании контракта.

Как и писали СМИ, португалец подписал с МЮ контракт сроком на 2 года с опцией продления еще на один сезон. В английском клубе не назвали стоимость сделки. Роналду перешел в Манчестер Юнайтед из туринского Ювентуса.

Портал Transfermarkt отмечает, что МЮ заплатил итальянцам 15 миллионов евро. По данным СМИ, "красные дьяволы" заплатят Ювентусу от 15 до 28 миллионов евро. Также в сделке могут быть бонусы.

Украина завоевала 67 медалей на Паралимпиаде

Украинская сборная продолжает уверенно собирать медали на летней Паралимпиаде в Токио. "Сине-желтая" дружина завоевала уже 67 медалей разного достоинства на Паралимпийских играх.

Во вторник медальная копилка Украины пополнилась 13 наградами. Что интересно, 7 медалей Украина получила в плавании.

Харатин покинул сборную Украины перед матчем с Казахстаном

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о готовности сыграть в сентябрьских матчах хавбека Игоря Харатина. Уже в среду, 1 сентября, состоится игра отбора на ЧМ-2022 против Казахстана.

Ранее в СМИ появилась информация, что Игорь Харатин покинул расположение сборной и улетел подписывать контракт с Легией. Наставник сборной ответил на вопросы журналистов по поводу трансфера Харатина и его сроках возвращения в сборную.

Капитан пришел ко мне в час ночи, и сказал, что его продали в Легию, он сам был в шоке, сам ничего не знал. Его продали в Легию, он едет на медосмотр. Я его отпустил. Он к нам присоединится 1 числа после Казахстана,

– рассказал Александр Петраков во время пресс-конференции.

Что известно о трансфере Харатина в Легию