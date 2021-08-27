В СМИ уже появилась информация о сумме трансфера. Однако официальной информации пока нет.

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Романо и The Guardian сообщили о сумме в 25 миллионов евро плюс бонусы. Карло Лаудиза из La Gazzetta dello Sport сообщил о 28 миллионах. The Athletic назвал цифру в 15 миллионов плюс 8 миллионов бонусами. Скира сообщил о 29 миллионах, которые заплатит МЮ.

Карьера Роналду: коротко

Ранее Роналду уже выступал за Манчестер Юнайтед в 2003-2009 годах. В составе "красных дьяволов" португалец провел 292 матча и забил 118 голов. В 2008 году Роналду с Юнайтед выиграл Лигу чемпионов и "Золотой мяч".

Последние три года Роналду провел в Ювентусе, с которым дважды становился чемпионом Италии. В минувшем сезоне 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром Серии А.