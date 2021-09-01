Малайзійці атакують сторінку Спорт 24 через українця Коваля

На Паралімпіаді-2020 Максим Коваль та Олександр Яровий вибороли для збірної України дві медалі у штовханні ядра. Вони показали другий та третій результат. Випередив їх Мухаммад Зіяд Золкефлі з Малайзії, який встановив світовий рекорд.

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Однак вже під час нагородження виявилося, що малайзійського спортсмена дискваліфікували. Сталося це після скарги української сторони. Вони звернули увагу, що малайзієць та ще два легкоатлети прибули із запізненням до кімнати очікування перед початком змагань. Тож організатори дискваліфікували Золкефлі та спортсменів з Еквадору й Австралії. Відтак перемога дісталася українцям.

Малайзійська атака в соцмережах

Таке рішення обурило малайзійську сторону. І там вирішили вдатися до атак в соцмережах на сторінки Міжнародного паралімпійського комітету. Малайзійці залишили чимало постів у твіттері та фейсбуці. У трендах малайзійського сегмента твіттер на першому місці "Україна", на другому – "Зіяд", а на четвертому – "Максим Коваль".

Після цього вони вдалися і до атаки Національного олімпійського комітету України і сторінки самого Максима Коваля.

Для прикладу, під новиною про золоту медаль Коваля на фейсбук-сторінці Спорт 24 залишили 39 тисяч коментарів за три години з моменту публікації. А також 14 тисяч лайків та 2 тисячі поширень

Роналду офіційно став гравцем Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед офіційно завершив трансфер 36-річного португальського футболіста Кріштіану Роналду. У вівторок, 31 серпня, МЮ оголосив про підписання контракту.

Як і писали ЗМІ, португалець підписав з МЮ контракт терміном на 2 роки з опцією продовження ще на один сезон. В англійському клубі не назвали вартість угоди. Роналду перейшов у Манчестер Юнайтед з туринського Ювентуса.

Портал Transfermarkt зазначає, що МЮ заплатив італійцям 15 мільйонів євро. За даними ЗМІ, "червоні дияволи" заплатять Ювентусу від 15 до 28 мільйонів євро. Також в угоді можуть бути бонуси.

Україна виборола 67 медалей на Паралімпіаді

Українська збірна продовжує впевнено збирати медалі на літній Паралімпіаді в Токіо. "Синьо-жовта" дружина здобула вже 67 медалей різного ґатунку на Паралімпійських іграх.

У вівторок медальна скарбничка України поповнилася 13 нагородами. Що цікаво, 7 медалей Україна здобула у плаванні.

Харатін покинув збірну України перед матчем з Казахстаном

Виконувач обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков розповів про готовність зіграти у вересневих матчах хавбека Ігоря Харатіна. Уже в середу, 1 вересня, відбудеться гра відбору на ЧС-2022 проти Казахстану.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Ігор Харатін покинув розташування збірної і полетів підписувати контракт з Легією. Наставник збірної відповів на питання журналістів з приводу трансферу Харатіна і його терміни повернення в збірну.

Харатін прийшов до мене о першій годині ночі, і сказав, що його продали в Легію, він сам був в шоці, сам нічого не знав. Його продали в Легію, він їде на медогляд. Я його відпустив. Він до нас приєднається 1 числа після Казахстану,

– розповів Олександр Петраков під час прес-конференції.

Що відомо про трансфер Харатіна в Легію