Роналду перешел в последний день трансферного окна
Манчестер Юнайтед объявил о подписании контракта с Роналду в последний день трансферного окна в Великобритании.
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Как и писали СМИ, португалец подписал с МЮ контракт сроком на 2 года с опцией продления еще на один сезон.
В английском клубе не назвали стоимость сделки. Роналду перешел в Манчестер Юнайтед из туринского Ювентуса.
Портал Transfermarkt отмечает, что МЮ заплатил итальянцам 15 миллионов евро. По данным СМИ, "красные дьяволы" заплатят Ювентусу от 15 до 28 миллионов евро. Также в сделке могут быть бонусы.
Роналду вернулся в МЮ: что известно
- Криштиану выступал за Манчестер Юнайтед в 2003 – 2009 годах. В составе "красных дьяволов" португалец провел 292 матча и забил 118 голов. С МЮ футболист выиграл АПЛ, Лигу чемпионов и другие трофеи.
- После карьеры в Англии португалец длительное время выступал за Реал и еще 3 сезона провел в Ювентусе.
- Летом 2021 года Роналду решил покинуть туринский клуб, хотя его контракт был действителен до 30 июня 2021 года. 27 августа МЮ объявил о возвращении Криштиану.
- Роналду будет самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги. По данным Daily Mail, зарплата португальца составит 480 000 фунтов стерлингов в неделю.