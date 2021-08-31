Ранее в СМИ появилась информация, что Игорь Харатин покинул расположение сборной и улетел подписывать контракт с Легией. Наставник сборной ответил на вопросы журналистов по поводу трансфера Харатина и его сроках возвращения в сборную.

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Харатин пришел ко мне в час ночи, и сказал, что его продали в Легию, он сам был в шоке, сам ничего не знал. Его продали в Легию, он едет на медосмотр. Я его отпустил. Он к нам присоединится 1 числа после Казахстана,

– рассказал Александр Петраков во время пресс-конференции.

"Яремчук здоров, он будет тренироваться в общей группе. С ним все нормально. После вакцинации у него немного была температура, это особенности организма. Он в строю", – сказал Петраков.

Матч отбора на чемпионат мира-2022 между Казахстаном и Украиной состоится 1 сентября в 17:00.

Что известно о трансфере Харатина в Легию