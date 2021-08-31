Украина получила 13 медалей за один день
Во вторник медальная копилка Украины пополнилась 13 наградами. Что интересно, 7 медалей Украина получила в плавании.
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Уже 5 медаль в Токио получил пловец Андрей Трусов. Украинцу не было равных в заплыве на 50 метров вольным стилем в классе S7.
Еще одно "золото" в плавании завоевал Максим Крипак. Украинец уверенно победил в заплыве на 100 метров в классе S10.
- Крипак выдал столь мощное завершение, что установил новый мировой рекорд. Результат Максима – 54.15 секунды. В Токио Максим получил уже 4 награды.
15 золотую медаль для Украины на Олимпиаде завоевал Максим Коваль в толкании ядра. Сначала у Коваля было серебро. Но после протеста на результат малазийского спортсмена Мухаммада Зияда Золкефли украинцу досталось "золото".
- Результат Коваля 17.34 метра стал новым мировым рекордом!
Щедрым 7 день Паралимпиады был на серебряные награды. Сразу шестеро представителей Украины поднимались на подиум за серебряной медалью:
- Оксана Ботурчук (легкая атлетика)
- Егор Дементьев (велоспорт)
- Максим Веракса (плавание)
- Александр Яровый (толкание ядра)
- Юлия Шуляр (легкая атлетика)
- Наталья Кобзар (легкая атлетика)
Также украинские спортсмены завоевали 4 бронзовые награды и все в плавании:
- Василий Крайнык (плавание)
- Евгений Богодайко (плавание)
- Елизавета Мерешко (плавание)
- Сборная Украины (смешанная эстафета по плаванию)
Украина обрела еще 13 медалей в Токио / Инфографика Спорт 24
Всего в активе сборной Украины уже 67 медалей (15 золотых, 33 серебряные и 19 бронзовых). В медальном зачете "сине-желтые" продолжают удерживать 5 место.
Также сборная Украины еще четвертая по количеству полученных наград. Впереди только Китай, Великобритания и Паралимпийский комитет России.