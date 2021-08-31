Украина получила 13 медалей за один день

Во вторник медальная копилка Украины пополнилась 13 наградами. Что интересно, 7 медалей Украина получила в плавании.

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Уже 5 медаль в Токио получил пловец Андрей Трусов. Украинцу не было равных в заплыве на 50 метров вольным стилем в классе S7.

Еще одно "золото" в плавании завоевал Максим Крипак. Украинец уверенно победил в заплыве на 100 метров в классе S10.

Крипак выдал столь мощное завершение, что установил новый мировой рекорд. Результат Максима – 54.15 секунды. В Токио Максим получил уже 4 награды.

15 золотую медаль для Украины на Олимпиаде завоевал Максим Коваль в толкании ядра. Сначала у Коваля было серебро. Но после протеста на результат малазийского спортсмена Мухаммада Зияда Золкефли украинцу досталось "золото".

Результат Коваля 17.34 метра стал новым мировым рекордом!

Щедрым 7 день Паралимпиады был на серебряные награды. Сразу шестеро представителей Украины поднимались на подиум за серебряной медалью:

Оксана Ботурчук (легкая атлетика)

Егор Дементьев (велоспорт)

Максим Веракса (плавание)

Александр Яровый (толкание ядра)

Юлия Шуляр (легкая атлетика)

Наталья Кобзар (легкая атлетика)

Также украинские спортсмены завоевали 4 бронзовые награды и все в плавании:

Василий Крайнык (плавание)

Евгений Богодайко (плавание)

Елизавета Мерешко (плавание)

Сборная Украины (смешанная эстафета по плаванию)



Украина обрела еще 13 медалей в Токио / Инфографика Спорт 24

Всего в активе сборной Украины уже 67 медалей (15 золотых, 33 серебряные и 19 бронзовых). В медальном зачете "сине-желтые" продолжают удерживать 5 место.

Также сборная Украины еще четвертая по количеству полученных наград. Впереди только Китай, Великобритания и Паралимпийский комитет России.



Украина 5 в медальном зачете / Скриншот