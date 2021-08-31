Ярмоленко разговаривал на предматчевой пресс-конференции на украинском языке, чем заслужил комплимент от журналистов.

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Я немного стеснялся говорить на украинском, хоть я с родителями и разговариваю на украинском, но он не чистый. Я думал, что если я буду употреблять слова-паразиты, то люди будут смеяться надо мной, а потом я дал одно интервью на украинском и люди сказали, что вроде ничего, хорошо разговариваю. Сегодня решил попробовать. Если всем нравится, буду разговаривать на украинском,

– сказал Ярмоленко.

Футболиста поддержал исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков, который после слов Ярмоленко перешел на украинский.

"Я тоже тогда буду общаться на украинском", – отметил Петраков.

На последок специалист спросил, не будут ли журналисты смеяться над ошибками. На что те заверили, что не будут.

Матч отбора к ЧМ-2022^ Казахстан – Украина состоится 1 сентября, начало в 17:00.

Казахстан – Украина: перед матчем