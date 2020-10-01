В среду, 30 сентября, случилось немало важных новостей из мира спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Определились участники 1/8 финала Кубка Украины

В среду, 30-го сентября, состоялась стадия 1/16 финала Кубка Украины по футболу. Результаты всех матчей – по ссылке.

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В 1/8 финала сыграют победители прошлого раунда: "Днепр-1", "Мариуполь", "Проходи", "Верес", "Нива" Винница, "Агробизнес", "Ворскла", "Десна", "Колос" и "Александрия", а также победитель матча ВПК-Агро – "Олимпик", который состоится 1-го октября. В 1/8 финала к ним присоединится клуб УПЛ "Заря".

"Динамо", как победитель Кубка Украины 2019/20, а также чемпион Украины "Шахтер" вступят в игру только с 1/4 финала Кубка.

Матчи 1/8 финала запланированы на декабрь.

Шевченко вызвал в сборную Украины дебютанта вместо травмированного Зинченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в команду игрока "Ференцвароша" Александра Зубкова. Футболист довызван в сборную Украины из-за повреждения игрока английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Хавбек венгерского клуба был и в сентябрьском списке Шевченко, но пропустил сбор из-за отсутствия игрового тонуса. Зубков может дебютировать за сборную Украины в октябре.

Что известно о травме Зинченко

Зинченко пропустил матч английской Премьер-лиги, в котором его "Манчестер Сити" победил "Вулверхэмптон" (3:1).

Официальный сайт "горожан" сообщил, что это произошло из-за повреждения мышц, которое Зинченко получил на одной из тренировок.

Свитолина с трудом вышла в третий круг Ролан Гаррос

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос). Свитолина в тяжелом матче одолела сопротивление 178-й ракетки мира Ренаты Сарасуи из Мексики.

Элина Свитолина – Рената Сарасуа 2:1 (6:3, 0:6, 6:2)

В третьем круге Свитолина сыграет против победителя пары Астра Шарма (Австралия) – Екатерина Александрова (Россия).

"Бавария" завоевала Суперкубок Германии

30 сентября "Бавария" и дортмундская "Боруссия" определили победителя Суперкубка Германии по футболу. Матч выдался богатым на голы, а триумфатором стала команда из Мюнхена – 2:3.

"Бавария" завоевала 5-й трофей. В прошлом сезоне мюнхенцы оформили требл, выиграв Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов. В новом сезоне "Бавария" добавила в свою коллекцию Суперкубок УЕФА.

"Боруссия" – предыдущий обладатель Суперкубка Германии.