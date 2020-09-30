Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос). Свитолина в тяжелом матче одолела сопротивление 178-й ракетки мира Ренаты Сарасуи из Мексики.

Элина Свитолина – Рената Сарасуа 2:1 (6:3, 0:6, 6:2)

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Украинка победила мексиканку по итогам трех сетов. Матч продолжался более полутора часов. Об этом сообщает 24 канал.

Ход игры

Украинка агрессивно вошла в игру и выиграла четыре подряд гейма. В шестом гейме мексиканка сделала брейк и почти сравняла счет. Но при счете 5: 3 в пользу Свитолиной украинка сделала еще один брейк и выиграла сет.

Начало второй партии оказалось ужасным для Элины. Мексиканка сделала брейк, после чего выиграла два следующих гейма под ноль – 3:0.

В четвертом гейме Элина выиграла розыгрыш, но не смогла побороться за подачу соперницы – 4:0. Впоследствии 23-летняя мексиканка выиграла еще два гейма и разгромила украинку 6:0.

Старт решающего сета оказался непростым для Элины: она вынуждена была отыгрывать брейк-пойнты, что ей и удалось. Старания украинки защитить свою подачу были вознаграждены в следующем гейме.

Свитолина сделала важный брейк и повела 2:0. Но развить успех 26 – летняя Элина не смогла, проиграв два следующих гейма-2:2.

Качели в матче продолжались и Свитолина снова выстрелила брейком и повела 5:2. В итоге украинка дожала мексиканку – 6:2.

Элина Свитолина – Рената Сарасуа видеообзор

В третьем круге Свитолина сыграет против победителя пары Астра Шарма (Австралия) – Екатерина Александрова (Россия).