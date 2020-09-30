30 сентября "Бавария" и дортмундская "Боруссия" определили победителя Суперкубка Германии по футболу. Матч выдался богатым на голы, а триумфатором стала команда из Мюнхена.

Боруссия Дортмунд – Бавария 2:3

Голы: Брандт, 39, Голанд, 55-Толиссо, 18, Мюллер, 32, Киммих, 82

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"Бавария" в августе стала победителем Лиги чемпионов, а на прошлой неделе выиграла еще и Суперкубок УЕФА. Однако в минувшее воскресенье неожиданно проиграла во втором туре Бундеслиги "Хоффенхайму" с крупным счетом 1:4 и, тем самым, прервала свою рекордную 23-матчевую победную серию в официальных поединках.

Что касается" Боруссии", то вицечемпионы Германии в новом чемпионате выиграли дома у своих одноклубников из Менхенгладбаха 3:0 и потерпели поражение в гостях от "Аугсбурга" 0:2.

Первыми счет в матче открыли мюнхенцы. Гол забил Толиссо. Быстрая контратака "Баварии" началась от своих ворот после углового. Дэвис подобрал мяч и Толиссо убежал от защитников и последний четко реализовал выход один на один.

Видео гола Толиссо

Впоследствии подопечные Флика удвоили преимущество в матче благодаря голу Мюллера. Дэвис слева выполнил великолепную передачу на угол вратарской, где выше защитника выпрыгнул Мюллер и головой точно положил мяч под правую штангу.

Видео гола Мюллера

Впрочем, еще до перерыва "шмели" отквитали один мяч. Нойер неудачно разыграл мяч со своим защитником. "Боруссия" перехватила мяч, а Голанд сделал голевой пас Брандту, который пробил без шансов вратарю "Баварии".

Видео гола Брандта

После перерыва Голанд уже сравнял счет во встрече. Снова неосторожно сыграли на своей половине поля игроки "Баварии", в частности Хави Мартинес. "Боруссия" мяч перехватила и Голанд, выскочив к воротам пробил сильно и точно.

Видео гола Голанда

Все же сильнее в противостоянии стала "Бавария". На 82-й минуте Дилейни в центре поля ошибся и потерял мяч. Киммих отдал пас на Левандовски, получил соответствующую передачу и с линии штрафной пробил по воротам. Хитц мяч отбил, но набежавший Киммих в падении добил мяч в сетку ворот. 2:3.

Видео гола Киммиха