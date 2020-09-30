Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в команду игрока "Ференцвароша" Александра Зубкова. Хавбек заменит Александра Зинченко.

Зубков вызван в сборную Украины из-за повреждения игрока английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Об этом сообщает сайт УАФ.

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Сообщается, что травма не позволит Зинченко принять участие в подготовке сборной Украины к октябрьским поединкам.

Поэтому Андрей Шевченко решил вызвать в национальную команду полузащитника венгерского "Ференцвароша" Александра Зубкова.

Зубков может дебютировать за Украину

Хавбек венгерского клуба был и в сентябрьском списке Шевченко, но пропустил сбор из-за отсутствия игрового тонуса.

Зубков может дебютировать за сборную Украины в октябре.

Кстати Шевченко вызвал в сборную Украины 28 игроков, есть один новичок

Календарь матчей сборной Украины в 2020 году