Шевченко вызвал в сборную Украины дебютанта вместо травмированного Зинченко
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в команду игрока "Ференцвароша" Александра Зубкова. Хавбек заменит Александра Зинченко.
Зубков вызван в сборную Украины из-за повреждения игрока английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Об этом сообщает сайт УАФ.
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Сообщается, что травма не позволит Зинченко принять участие в подготовке сборной Украины к октябрьским поединкам.
Поэтому Андрей Шевченко решил вызвать в национальную команду полузащитника венгерского "Ференцвароша" Александра Зубкова.
Зубков может дебютировать за Украину
Хавбек венгерского клуба был и в сентябрьском списке Шевченко, но пропустил сбор из-за отсутствия игрового тонуса.
Зубков может дебютировать за сборную Украины в октябре.
Кстати Шевченко вызвал в сборную Украины 28 игроков, есть один новичок
Календарь матчей сборной Украины в 2020 году
- Франция – Украина. 7 октября 2020. Сен-Дени, "Стад де Франс".
- Украина – Германия. 10 октября 2020. Киев, НСК "Олимпийский".
- Украина – Испания. 13 октября 2020. Киев, НСК "Олимпийский".
- Польша – Украина. 11 ноября. Хожув, "Силезский стадион"
- Германия – Украина. 14 ноября. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцария – Украина. 17 ноября 2020. Люцерн, "Свисспорарена".