Кубок Украины: результаты матчей 1/16 финала
В среду, 30 сентября, происходит стадия 1/16 финала Кубка Украины по футболу. Результаты матчей – читайте в материале Спорт 24.
Горняк-Спорт – Днепр-1 3:5
Голы: Карась, 25, Суханов, 43 (п), Герасимец, 51 – Довбик, 16, 98, 110, Батагов, 23, Булеца, 39,
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Полесье – Минай 1:2
Голы: Прокопчук, 45+4 – Шевченко, 5 (авт), Сак, 58
Виктория – Мариуполь 1:3
Голы: Касьянов, 16 – Топалов, 69, Чоботенко, 82, Петерман, 90+1
Другие матчи, которые состоятся 30 сентября
Верес – Николаев
Эпицентр Дунаевцы – Агробизнес
Кривбасс – Нива Винница
Ворскла – Львов
Десна – Рух
Прикарпатье – Колос
Александрия – Ингулец
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