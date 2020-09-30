Кубок Украины: результаты матчей 1/16 финала 17:04, - Читати новину українською Кубок Украины: результаты матчей 1/16 финала / facebook.com/fcdynamoua В среду, 30 сентября, происходит стадия 1/16 финала Кубка Украины по футболу. Результаты матчей – читайте в материале Спорт 24. Горняк-Спорт – Днепр-1 3:5 Голы: Карась, 25, Суханов, 43 (п), Герасимец, 51 – Довбик, 16, 98, 110, Батагов, 23, Булеца, 39, Смотрите также "Динамо" в сумасшедшей серии пенальти получает Кубок Украины: видео Полесье – Минай 1:2 Голы: Прокопчук, 45+4 – Шевченко, 5 (авт), Сак, 58 Виктория – Мариуполь 1:3 Голы: Касьянов, 16 – Топалов, 69, Чоботенко, 82, Петерман, 90+1 Другие матчи, которые состоятся 30 сентября Верес – Николаев Эпицентр Дунаевцы – Агробизнес Кривбасс – Нива Винница Ворскла – Львов Десна – Рух Прикарпатье – Колос Александрия – Ингулец

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