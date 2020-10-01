У середу, 30 вересня, трапилося чимало важливих новин зі світу спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Визначилися учасники 1/8 фіналу Кубка України

У середу, 30-го вересня, відбулася стадія 1/16 фіналу Кубка України з футболу. Результати всіх матчів – за посиланням.

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В 1/8 фіналу зіграють переможці минулого раунду: "Дніпро-1", "Маріуполь", "Минай", "Верес", "Нива" Вінниця, "Агробізнес", "Ворскла", "Десна", "Колос" та "Олександрія", а також переможець матчу ВПК-Агро – "Олімпік", який відбудеться 1-го жовтня. В 1/8 фіналу до них приєднається клуб УПЛ "Зоря".

"Динамо", як переможець Кубка України 2019/20, а також чемпіон України "Шахтар" вступлять в гру тільки з 1/4 фіналу Кубка.

Матчі 1/8 фіналу заплановані на грудень.

Шевченко викликав у збірну України дебютанта замість травмованого Зінченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко довикликав у команду гравця "Ференцвароша" Олександра Зубкова. Футболіст довикликаний у збірну України через ушкодження гравця англійського "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка.

Хавбек угорського клубу був і у вересневому списку Шевченка, але пропустив збір через відсутність ігрового тонусу. Зубков може дебютувати за збірну України у жовтні.

Що відомо про травму Зінченка

Зінченко пропустив матч англійської Прем'єр-ліги, в якому його "Манчестер Сіті" переміг "Вулверхемптон" (3:1).

Офіційний сайт "містян" повідомив, що це сталося через ушкодження м’язів, якого Зінченко зазнав на одному з тренувань.

Світоліна з труднощами вийшла у третє коло Ролан Гаррос

П'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна пробилася у третє коло Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос). Світоліна у важкому матчі здолала опір 178-ї ракетки світу Ренати Сарасуи з Мексики.

Еліна Світоліна – Рената Сарасуа 2:1 (6:3, 0:6, 6:2)

У третьому колі Світоліна зіграє проти переможця пари Астра Шарма (Австралія) – Єкатєріна Александрова (Росія).

"Баварія" здобула Суперкубок Німеччини

30 вересня "Баварія" та дортмундська "Боруссія" визначили переможця Суперкубку Німеччини з футболу. Матч видався багатим на голи, а тріумфатором стала команда з Мюнхена – 2:3.