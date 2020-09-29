В понедельник, 28 сентября, случилось немало важных новостей из мира спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Свитолина победила россиянку Грачеву в стартовом матче Ролан Гаррос

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина 28-го сентября стартовала на Открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос). Элина победила 89-ю ракетку мира – россиянку Варвару Грачеву. Матч закончился со счетом 2:0 (7:6, 6:4), пишет 24 канал.

К теме Ролан Гаррос: украинская теннисистка Завацкая едва не сотворила сенсацию в матче с Кики Бертенс

В следующем раунде соперницей Свитолиной станет мексиканка Рената Сарасуа, которая занимает 178 место в рейтинге WTA.

Яремчук не сыграет против "Динамо" в Лиге чемпионов

Бельгийский "Гент" прибыл в Киев на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов в далеко не оптимальном составе.

В частности, с командой не прилетели наши легионеры Роман Яремчук и Роман Безус. Они могли бы поддержать партнеров морально, но, видимо, решили обойтись без этого, или же клуб сэкономил на вояже.

Кроме того, появилась информация, что Яремчук не сыграет с "Динамо", чтобы поберечь себя для нового клуба. У форварда сборной – травма спины, из-за которой он пока выбыл из строя. А бывший хавбек "Динамо", Безус, в первой игре получил две желтые карточки и автоматическое отстранение. Так что главный тренер "Гента" Вим Де Декер привез в Украину 20 игроков.

Украина выиграла восемь медалей на этапе Кубка мира по гребле

Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ под руководством двукратного олимпийского чемпиона Юрия Чебана завоевала восемь медалей на этапе Кубка мира в венгерском Сегеде.

Главным героем украинской гребли на кубке мира стала Людмила Лузан, которая на каноэ-одиночке выиграла гонку на 500 метров и стала второй на 200 м. Потом Лузан вместе с Анастасией Четвериковой в каноэ-двойке выиграла золото на 500 метрах.

Все результаты украинцев – по ссылке.

Матч "Одессы" и "Тернополя" завершился массовой дракой

Товарищеский матч между "Одессой" и "Тернополем" завершился массовой дракой. Началось все с того, что центровой "Тернополя" Максим Сандул в борьбе за подбор ударил по голове защитника "Одессы" Юрия Кондракова.

Вступился за партнера по команде американский новичок одесситов Баден Джаксом. Возникшая драка с Сандулом переросла в большую драку.

К драке подключились игроки обеих команд. Драку не удавалось унять почти две минуты. В итоге матч так и не доиграли, зафиксировав счет 66:64 в пользу "Тернополя".