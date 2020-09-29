У понеділок, 28 вересня, трапилося чимало важливих новин зі світу спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Світоліна перемогла росіянку Грачову у стартовому матчі Ролан Гаррос

П'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна 28-го вересня стартувала на Відкритому чемпіонаті Франції (Ролан Гаррос). Еліна перемогла 89-у ракетку світу – росіянку Варвару Грачову. Матч закінчився з рахунком 2:0 (7:6, 6:4), пише 24 канал.

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У наступному раунді суперницею Світоліної стане мексиканка Рената Сарасуа, яка посідає 178 місце у рейтингу WTA.

Яремчук не зіграє проти "Динамо" у Лізі чемпіонів

Бельгійський "Гент" прибув до Києва на повторний матч раунду плей-офф Ліги чемпіонів в далеко не оптимальному складі.

Зокрема, з командою не прилетіли наші легіонери Роман Яремчук і Роман Безус. Вони могли б підтримати партнерів морально, але, мабуть, вирішили обійтися без цього, або ж клуб заощадив на вояжі.

Крім того, з'явилася інформація, що Яремчук не зіграє з "Динамо", щоб поберегти себе для нового клубу. У форварда збірної – травма спини, через яку він поки що вибув з ладу. А колишній хавбек "Динамо", Безус, в першій грі отримав дві жовті картки і автоматичне усунення. Так що головний тренер "Гента" Вім Де Декер привіз в Україну 20 гравців.

Україна виграла вісім медалей на етапі Кубка світу з веслування

Збірна України з веслування на байдарках і каное під керівництвом дворазового олімпійського чемпіона Юрія Чебана завоювала вісім медалей на етапі Кубка світу в угорському Сегеді.

Головним героєм української веслування на кубку світу стала Людмила Лузан, яка на каное-одиночці виграла гонку на 500 метрів і стала другою на 200 м. Потім Лузан разом з Анастасією Четверіковою в каное-двійці виграла золото на 500 метрах.

Всі результати українців – за посиланням.

Матч "Одеси" і "Тернополя" завершився масовою бійкою

Товариський матч між "Одесою" та "Тернополем" завершився масовою бійкою. Почалося все з того, що центровий "Тернополя" Максим Сандул в боротьбі за підбір вдарив по голові захисника "Одеси" Юрія Кондракова.

Заступився за партнера по команді американський новачок одеситів Баден Джаксом. Виникла бійка з Сандулом переросла в більшу бійку.

До бійки підключилися гравці обох команд. Бійку не вдавалося вгамувати майже дві хвилини. У підсумку матч так і не дограли, зафіксувавши рахунок 66:64 на користь "Тернополя".